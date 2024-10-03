Прожиточный минимум в Госбюджете-2025 могут пересмотреть — какое условие

Глава бюджетного Комитета Роксолана Подласа. Фото: ВРУ

Глава бюджетного Комитета Роксолана Пидласа заявила, что прожиточный минимум, который заложен в проекте Госбюджета на 2025 год, может быть пересмотрен. Она назвала, при каком условии это произойдет.

Об этом Роксолана Пидласа сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

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По словам Пидласы, это произойдет, если прогноз роста экономики будет опережать ожидания по результатам первого полугодия.

"У нас есть поручение в проекте закона о бюджете, что если прогноз роста экономики будет опережать заложенные ожидания в бюджете по результатам первого полугодия, то прожиточный минимум должен быть пересмотрен. Сейчас прогноз 2,7% роста реального ВВП на 2025 год. Если мы по итогам первого полугодия пересмотрим макропрогноз, и будем понимать, что это больше, чем 2,7%, то надо будет пересмотреть соцстандарты", — добавила она.

Напомним, Пидласа акцентировала, что достичь реального значения прожиточного минимума крайне тяжело. Она объяснила, что к этому показателю привязаны многочисленные социальные выплаты.

Ранее правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.