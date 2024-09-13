Уряд затвердив держбюджет на 2025 рік — на які видатки очікують

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

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"Доходи очікуються на рівні 2 трильйони гривень. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трильйона гривень", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр зауважив, що пріоритет цього бюджету чіткий — це оборона та безпека нашої країни. Тому всі внутрішні ресурси будуть направляти на ці цілі, а видатки зростуть щонайменше до 2,22 трильйони гривень. За його словами, більше грошей буде на українську зброю, техніку та дрони.

Другий пріоритет — це фінансування захищених статей бюджету, на соціальний захист виділять понад 400 мільярдів гривень.

"Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 мільярдів гривень буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 мільярдів гривень на освіту", — зазначив Шмигаль.

Третій пріоритет — це підтримка регіонів та бізнесу, там продовжать допомогу місцевим бюджетам коштом дотацій та субвенцій. Також передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців.

Крім того, буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма ''єОселя''.

Очільник Уряду наголосив, що новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами. Він пояснив, що це зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними.

Скриншот допису Шмигаля