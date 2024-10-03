Нардепка назвала розмір реального прожиткового мінімуму

Жінка рахує гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народний депутат Роксолана Підласа акцентувала, що досягти реального значення прожиткового мінімуму вкрай важко. Вона пояснила, що до цього показника прив’язані численні соціальні виплати.

Про це повідомила в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Прожитковий мінімум в Україні

"Тому що це викликає дуже багато негативу до держави, коли ми нібито говоримо в офіційному документі, у державному бюджеті, що людина має бути в змозі прожити на 3 тис. грн, при цьому Міністерство соціальної політики на сусідній вулиці розраховує фактичний, реальний прожитковий мінімум приблизно на рівні 9 тис. грн", — зазначила Підласа.

На думку голови комітету, варто зовсім відмовитися від поняття "прожитковий мінімум" у бюджетних розрахунках. Нардепка вважає, що замість цього слід встановити певну базову величину, яка стане основою для визначення зарплат у таких сферах, як судочинство, прокуратура та антикорупційні органи.

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Ми також повідомляли, що президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, заявив, що прожитковий мінімум в Україні в рази нижчий за реальний. За його словами, йдеться про різницю в мінімум 2-3 рази.