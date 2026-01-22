Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У ПриватБанку з'явилась нова послуга — чим корисна

У ПриватБанку з'явилась нова послуга — чим корисна

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 07:01
ПриватБанк додав новий сервіс для клієнтів — як працює
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" розширив послуги для своїх клієнтів. Фінустанова та Visa запустили в мобільному застосунку "Приват24" сервіс для розподілу спільних витрат "Запит на оплату". 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про нову послугу у ПриватБанку

Послуга з розподілу спільних витрат "Запит на оплату" покликана спростити розподіл спільних витрат без обміну даними карт.

"ПриватБанк у партнерстві з Visa запустив у Приват24 нову функцію — "Запит на оплату", яка спрощує розрахунки між користувачами у повсякденних сценаріях спільних витрат", — йдеться у повідомленні.

У банку пояснюють, що новий сервіс стосується таких повсякденних ситуацій:

  1. Розрахунку за спільні покупки;
  2. Оплати рахунків у закладах громадського харчування;
  3. Розрахунку за поїздки у таксі;
  4. Купівлі подарунків. 

За умовами, за допомоги нової функції громадяни, які здійснили оплату, зможуть надсилати іншим учасникам запити на повернення частини грошей без обміну номерами карт або надсилання чеків через месенджери.

Як почати користуватися новою послугою

Для того, щоб клієнтам отримати можливість користуватися сервісом, потрібно виконати кілька кроків. А саме:

  • обрати відповідну транзакцію у виписці за картою в застосунку "Приват24";
  • обрати функцію "Розділити оплату";
  • додати отримувачів із власної телефонної книжки;
  • ввести необхідну суму для кожного з них.

Після таких дій система має в автоматичному режимі надіслати запит на оплату та, за необхідності, нагадати про нього.

У банку зауважили, що нова послуга створена для покращення клієнтського досвіду. За інформацією фінустанови, спільно з Visa роблять не лише електронні фінансові послуги більш зручними та прозорими, а й системно знижують бар'єри у фінансовій взаємодії між громадянами. Йдеться про внесок у фінансову інклюзію, що дасть змогу простіше вирішувати елементарні побутові питання повернення грошей. 

Своєю чергою, для Visa є важливим зробити щоденні розрахунки більш зручними, тому разом із ПриватБанком реалізують рішення на основі глобальних стандартів та захищеної інфраструктури Visa, які надійні для ринку.

Відповідний сервіс вже доступний всім користувачам мобільного застосунку та порталу "Приват24".

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк продовжив термін дії старих карт під час війни. Водночас, декому необхідно здійснити заміну.

Ще писали, що клієнти ПриватБанку мають змогу отримати знижку на поїздки на таксі. Така можливість доступна власникам карт-преміум Mastercard.  

ПриватБанк гроші банки Приват24 послуги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації