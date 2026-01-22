ПриватБанк додав новий сервіс для клієнтів — як працює

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" розширив послуги для своїх клієнтів. Фінустанова та Visa запустили в мобільному застосунку "Приват24" сервіс для розподілу спільних витрат "Запит на оплату".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про нову послугу у ПриватБанку

Послуга з розподілу спільних витрат "Запит на оплату" покликана спростити розподіл спільних витрат без обміну даними карт.

"ПриватБанк у партнерстві з Visa запустив у Приват24 нову функцію — "Запит на оплату", яка спрощує розрахунки між користувачами у повсякденних сценаріях спільних витрат", — йдеться у повідомленні.

У банку пояснюють, що новий сервіс стосується таких повсякденних ситуацій:

Розрахунку за спільні покупки; Оплати рахунків у закладах громадського харчування; Розрахунку за поїздки у таксі; Купівлі подарунків.

За умовами, за допомоги нової функції громадяни, які здійснили оплату, зможуть надсилати іншим учасникам запити на повернення частини грошей без обміну номерами карт або надсилання чеків через месенджери.

Як почати користуватися новою послугою

Для того, щоб клієнтам отримати можливість користуватися сервісом, потрібно виконати кілька кроків. А саме:

обрати відповідну транзакцію у виписці за картою в застосунку "Приват24";

обрати функцію "Розділити оплату";

додати отримувачів із власної телефонної книжки;

ввести необхідну суму для кожного з них.

Після таких дій система має в автоматичному режимі надіслати запит на оплату та, за необхідності, нагадати про нього.

У банку зауважили, що нова послуга створена для покращення клієнтського досвіду. За інформацією фінустанови, спільно з Visa роблять не лише електронні фінансові послуги більш зручними та прозорими, а й системно знижують бар'єри у фінансовій взаємодії між громадянами. Йдеться про внесок у фінансову інклюзію, що дасть змогу простіше вирішувати елементарні побутові питання повернення грошей.

Своєю чергою, для Visa є важливим зробити щоденні розрахунки більш зручними, тому разом із ПриватБанком реалізують рішення на основі глобальних стандартів та захищеної інфраструктури Visa, які надійні для ринку.

Відповідний сервіс вже доступний всім користувачам мобільного застосунку та порталу "Приват24".

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк продовжив термін дії старих карт під час війни. Водночас, декому необхідно здійснити заміну.

Ще писали, що клієнти ПриватБанку мають змогу отримати знижку на поїздки на таксі. Така можливість доступна власникам карт-преміум Mastercard.