ПриватБанк надав клієнтам можливість заощадити на таксі взимку — деталі

Державний "ПриватБанк" змінив умови для деяких своїх клієнтів, надавши можливість скористатися деякими перевагами завдяки партнерам банку. До кінця зими власники преміальних карт Mastercard, отриманих в банку, зможуть заощаджувати до 50% на таксі.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

Хто з клієнтів ПриватБанку може заощадити на таксі взимку

Як зазначається, до 28 лютого 2026 року завдяки преміальним карткам Mastercard клієнти ПриватБанку можуть заощадити до -50% на місяць на поїздки служби таксі Uklon.

Розмір вигоди для клієнтів залежатиме у підсумку від рівня преміальної картки Mastercard, якою необхідно оплатити поїздку:

для карт World Black Edition — максимум 100 грн на дві поїздки на місяць;

для карт World Elite — максимум 150 грн за три поїздки на місяць.

Лічильник поїздок зі знижками буде обнулятися щоразу першого числа місяця.

"Зверніть увагу! Знижка надається лише за умови додавання преміальної картки Mastercard World Black Edition або Mastercard World Elite у розділі "Оплата" та вибору її як способу оплати та не діє в разі оплати через Apple Pay / Google Pay або готівкою", — йдеться у повідомленні.

Як клієнтам скористатися вигодою

Для тих, хто хоче стати учасником акції та почати користуватися перевагами пропозиції, необхідно зробити кілька кроків. А саме:

Завантажити/відкрити застосунок Uklon; Додати преміальну карту Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite як спосіб оплати за таксі Uklon у віконці "Оплата"; Замовити авто та отримати автоматично знижку до 50%:

для карт Mastercard World Black Edition (максимально 100 грн на дві поїздки за місяць);

для карт Mastercard World Elite (максимально 150 грн на три поїздки на місяць).

В акції беруть участь повнолітні клієнти ПриватБанку, у яких є преміальна карта Mastercard World Black Edition або Mastercard World Elite.

"У разі використання двома та більше учасниками акції однієї платіжної картки для виконання вимог п. 5.1 цих правил акції для замовлення послуг за допомогою мобільного застосунку Uklon знижка надається учаснику акції, який першим виконав усі умови цих правил акції", — пояснили у банку.

