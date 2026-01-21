ПриватБанк обмежить коло послуг для старих карт — кому треба замінити

Банківська карта в руках. Фото: УНІАН

Державний "ПриватБанк" для зручності своїх клієнтів неодноразово пролонгував термін використання старих карт під час воєнного стану. Хоч вони вважаються повноцінним платіжним інструментом, однак на деякі послуги можуть бути обмеження, тому варто подумати про заміну.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали фінустанови.

Реклама

Читайте також:

Обмеження для старих карт ПриватБанку

У ПриватБанку під час воєнного стану продовжено дію всіх карт, термін яких закінчився на початку повномасштабної війни. Вони цілком придатні для низки стандартних фінансових операцій. А саме:

здійснення розрахунків у магазинах/онлайн на території України;

зняття готівкових коштів через банкомати/термінали/каси;

виконання операцій у вебверсії/мобільному застосунку "Приват24".

Водночас, для старих карт ПриватБанку можуть бути застосовані певні обмеження. В основному це стосується громадян, які виїхали за кордон під час війни. У них можуть виникнути труднощі під час операцій такими картками, оскільки не скрізь буде доступна можливість розрахунку ними.

У такому разі громадяни зможуть використовувати тільки застосунок, однак і під час онлайн-оплати можуть не приймати розрахунки через такі картки. У зв'язку з цим клієнтам рекомендують здійснити заміну старого пластика.

Окрім того, актуальною заміна картки буде в таких випадках:

у разі накрапляння на шахраїв;

якщо було пошкоджено пластик;

у разі зміни особистих даних.

Для заміни старої картки не обов'язково прибувати у відділення банку, адже можна скористатися сервісом з доставки. Нині тариф на таку послугу становить 80 грн (разом з ПДВ) для всіх шести видів карт. За кордоном, доступна доставка у більш ніж 60 країн, встановлено диференційовані ціни.

Правила дистанційного перевипуску карти

Клієнти можуть замовити карту дистанційно через систему "Приват24". Для цього потрібно виконати кілька кроків:

відкрити в меню застосунку "Гаманець";

обрати необхідну для заміни карту;

вказати адресу відділення;

дати підтвердження операції "Замовити картку".

Раніше повідомлялося, що у клієнтів ПриватБанку з'явилась можливість отримати знижки на таксі. Взяти участь можуть власники карт-преміум Mastercard.

Ще писали, що в ПриватБанку деякі операції підлягають фінмоніторингу. Відомо, коли фінустанова може застосувати до клієнтів обмеження.