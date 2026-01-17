Відео
Головна Фінанси У ПриватБанку пояснили, як з рахунків отримати швидкий дохід

У ПриватБанку пояснили, як з рахунків отримати швидкий дохід

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 07:01
У ПриватБанку розповіли, як почати заробляти гроші на одному з сервісів
Відділення банку в Києві. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли, як клієнтам почати швидко заробляти з наявної суми на рахунку, отримуючи без жодних зусиль 5% річних. Мова йде про особливості банківської пропозиції "Конверт".

Про це йдеться у поясненні ПриватБанку в YouTube.

Читайте також:

Швидкий дохід із сум на рахунках у ПриватБанку

В рамках проєкту "Агент 3700", присвяченому основам фінансової грамотності, українцям розповіли про переваги особистого рахунку у "Приват24" під назвою "Конверт".

"Як покласти гроші в Конверт і отримати більше? У нових серіях проєкту Агент 3700 розкриваємо, як Конверти в ПриватБанку можуть не просто зберігати, а й заробляти гроші", — йдеться у повідомленні.

Відповідний сервіс дозволяє легко керувати власними фінансами, а також заробляти без зусиль. ПриватБанк гарантує нараховування доходу у розмірі 5% річних (у гривнях) на "Конверти" за умови, що накопичена сума перевищує 3 тис. грн. 

Для такого рахунку також доступні такі операції:

  1. Здійснювати перекази чи оплачувати покупки з "Конверта", як зі звичайної картки; 
  2. Отримувати перекази від інших/створювати спільні збори;
  3. Налаштувати автоматичне поповнення для непомітних накопичень;
  4. "Заклеїти конверт", що дозволить зберегти гроші від імпульсивних покупок; 
  5. Створювати до 15 "Конвертів" у гривнях, доларах або євро.

Мінімальної суми для Відкриття "Конверту" немає, а термін дії договору: 10 років. 

Відсотки виплачуються щомісяця 1-го числа. Зокрема, у лютому можна буде отримати нарахування за січень. Кошти дозволяється витрачати будь-коли, а відсотки надалі продовжать нараховуватися.

Як створити "Конверт" у ПриватБанку

Для того, щоб почати користуватися перевагами відповідного сервісу, необхідно виконати кілька кроків у застосунку "Приват24". А саме:

  • вибрати або написати назву "Конверта";
  • вказати необхідну валюту UA/USD/EUR;
  • додати опис, як витрачатимуться кошти;
  • вказати мету, що є важливим стимулом для накопичень;
  • візуалізувати "Конверт", підібравши зображення.

Раніше повідомлялося, що у ПриватБанку за здійснення платежів через "Приват24" може виникнути можливість отримати грошову винагороду. Максимальна сума, яку можуть розіграти, становить 100 тис. грн.  
 
Ще писали, як у ПриватБанку отримати 2 тис. грн допомоги від держави. Йдеться про виплати за програмою "Скринінг здоров’я 40+". 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
