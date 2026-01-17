У ПриватБанку розповіли, як почати заробляти гроші на одному з сервісів

У ПриватБанку пояснили, як з рахунків отримати швидкий дохід
У державному "ПриватБанку" розповіли, як клієнтам почати швидко заробляти з наявної суми на рахунку, отримуючи без жодних зусиль 5% річних. Мова йде про особливості банківської пропозиції "Конверт".
Про це йдеться у поясненні ПриватБанку в YouTube.
Швидкий дохід із сум на рахунках у ПриватБанку
В рамках проєкту "Агент 3700", присвяченому основам фінансової грамотності, українцям розповіли про переваги особистого рахунку у "Приват24" під назвою "Конверт".
"Як покласти гроші в Конверт і отримати більше? У нових серіях проєкту Агент 3700 розкриваємо, як Конверти в ПриватБанку можуть не просто зберігати, а й заробляти гроші", — йдеться у повідомленні.
Відповідний сервіс дозволяє легко керувати власними фінансами, а також заробляти без зусиль. ПриватБанк гарантує нараховування доходу у розмірі 5% річних (у гривнях) на "Конверти" за умови, що накопичена сума перевищує 3 тис. грн.
Для такого рахунку також доступні такі операції:
- Здійснювати перекази чи оплачувати покупки з "Конверта", як зі звичайної картки;
- Отримувати перекази від інших/створювати спільні збори;
- Налаштувати автоматичне поповнення для непомітних накопичень;
- "Заклеїти конверт", що дозволить зберегти гроші від імпульсивних покупок;
- Створювати до 15 "Конвертів" у гривнях, доларах або євро.
Мінімальної суми для Відкриття "Конверту" немає, а термін дії договору: 10 років.
Відсотки виплачуються щомісяця 1-го числа. Зокрема, у лютому можна буде отримати нарахування за січень. Кошти дозволяється витрачати будь-коли, а відсотки надалі продовжать нараховуватися.
Як створити "Конверт" у ПриватБанку
Для того, щоб почати користуватися перевагами відповідного сервісу, необхідно виконати кілька кроків у застосунку "Приват24". А саме:
- вибрати або написати назву "Конверта";
- вказати необхідну валюту UA/USD/EUR;
- додати опис, як витрачатимуться кошти;
- вказати мету, що є важливим стимулом для накопичень;
- візуалізувати "Конверт", підібравши зображення.
Раніше повідомлялося, що у ПриватБанку за здійснення платежів через "Приват24" може виникнути можливість отримати грошову винагороду. Максимальна сума, яку можуть розіграти, становить 100 тис. грн.
Ще писали, як у ПриватБанку отримати 2 тис. грн допомоги від держави. Йдеться про виплати за програмою "Скринінг здоров’я 40+".
