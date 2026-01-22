ПриватБанк добавил новый сервис для клиентов — как работает

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" расширил услуги для своих клиентов. Финучреждение и Visa запустили в мобильном приложении "Приват24" сервис для распределения совместных расходов "Запрос на оплату".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Подробнее о новой услуге в ПриватБанке

Услуга по распределению совместных расходов "Запрос на оплату" призвана упростить распределение совместных расходов без обмена данными карт.

"ПриватБанк в партнерстве с Visa запустил в Приват24 новую функцию — "Запрос на оплату", которая упрощает расчеты между пользователями в повседневных сценариях совместных расходов", — говорится в сообщении.

В банке объясняют, что новый сервис касается таких повседневных ситуаций:

Расчета за совместные покупки; Оплаты счетов в заведениях общественного питания; Расчета за поездки в такси; Покупки подарков.

По условиям, с помощью новой функции граждане, которые совершили оплату, смогут отправлять другим участникам запросы на возврат части денег без обмена номерами карт или отправки чеков через мессенджеры.

Как начать пользоваться новой услугой

Для того, чтобы клиентам получить возможность пользоваться сервисом, нужно выполнить несколько шагов. А именно:

выбрать соответствующую транзакцию в выписке по карте в приложении "Приват24";

выбрать функцию "Разделить оплату";

добавить получателей из собственной телефонной книжки;

ввести необходимую сумму для каждого из них.

После таких действий система должна в автоматическом режиме отправить запрос на оплату и, при необходимости, напомнить о нем.

В банке отметили, что новая услуга создана для улучшения клиентского опыта. По информации финучреждения, совместно с Visa делают не только электронные финансовые услуги более удобными и прозрачными, но и системно снижают барьеры в финансовом взаимодействии между гражданами. Речь идет о вкладе в финансовую инклюзию, что позволит проще решать элементарные бытовые вопросы возврата денег.

В свою очередь для Visa важно сделать ежедневные расчеты более удобными, поэтому вместе с ПриватБанком реализуют решения на основе глобальных стандартов и защищенной инфраструктуры Visa, которые надежны для рынка.

Соответствующий сервис уже доступен всем пользователям мобильного приложения и портала "Приват24".

