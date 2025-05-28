ПриватБанк попередив про зміни у правилах переказів з червня

Громадянин тримає картку поруч із банкоматом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" розсилає клієнтам попередження про зміни у лімітах на грошові перекази. Очікується, що відповідні нововведення запрацюють з 1 червня 2025 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення у застосунку "Приват24".

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Як випливає з повідомлення, з 1 червня планують знизити максимальну суму переказів між рахунками фізосіб по Україні до 100 тис. гривень. До цього ліміт становив 150 тис. гривень.

У банку уточнили, що ліміт буде поширюватися не тільки на грошові перекази за номером картки чи телефону, а й також за банківськими реквізитами IBAN.

Проте ліміт не будуть застосовувати на такі операції:

зняття готівки;

оплата покупок;

комунальні платежі;

перекази між власними рахунками;

придбання облігацій;

платежі на рахунки юросіб.

У разі здійснення переказів з більшим обсягом коштів клієнт має надати банку додаткові документи. Йдеться про підтвердження доходу або факту участі у волонтерській діяльності.

Потреба у змінах правил переказів на ринку

Обмеження передбачені Меморандумом, що уклали провідні фінансові інститути країни наприкінці 2024 року. Вони передбачають забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг в Україні.

Головною метою документа є:

протидія шахрайству, що базується на основі фінансової інфраструктури;

підведення платіжного ринку під норми Європейського Союзу (ЄС).

Так, з лютого 2025 року відбулась перша хвиля зниження лімітів до рівня у 150 тис. грн для клієнтів "середнього" і "низького" рівня ризику. Під час другої хвилі банки зобов'язані знизити обмеження до 100 тис. грн.

Водночас, для клієнтів "високого" рівня ризику ліміт залишать на тому ж рівні — 50 тис. грн на місяць.

До відповідного меморандуму про ліміти на перекази приєднався 51 банк та дві небанківські фінкомпанії. За межами залишились кілька банків, частка яких на ринку незначна.

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