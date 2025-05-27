Облігації у ПриватБанку — як придбати та яка дохідність у 2025 році

Карта ПриватБанку у руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" доступні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які можна придбати у "Приват24". У фінустанові надали інструкцію, як правильно зробити відповідну операцію, та розповіли, за що стягується комісія.

Про це йдеться на порталі ПриватБанку.

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Купівля облігацій в ПриватБанку

Як пояснюють у банку, облігації внутрішньої державної позики є державними цінними паперами, що перебувають в обігу виключно на внутрішньому ринку.

Клієнти ПриватБанку, купуючи цінні папери, не лише отримують додатковий дохід, а й підтримують державу у складний час.

Серед переваг купівлі ОВДП:

облігації мають вищу дохідність порівняно з депозитами;

надається 100-відсоткова гарантія від держави;

не стягується податок на дохід та військовий збір для громадян;

можна оформити у валюті: гривня, американський долар та євро.

Як придбати облігації на порталі Приват24

Оформити відповідні угоди можна доволі просто у вебверсії "Приват24". Там є можливість:

відкривати рахунки в цінних паперах;

перевіряти свій портфель ОВДП;

купувати облігації;

за потреби достроково продати.

"Це надійно. Адже гарант цієї послуги — держава. Емітентом ОВДП є Міністерство фінансів України", — наголошують у фінустанові.

Для цього потрібно кілька простих кроків у вебверсії "Приват24". А саме:

зайти у розділ "Сервіси" — "Цінні папери";

ознайомитись з дохідністю у вкладці "Придбати";

обрати ОВДП та натиснути "Прорахувати";

перейти у розділ калькулятор, де показані також умови випуску цінних паперів та графік виплат;

перейти "Далі" та обрати картку чи рахунок для оплати;

якщо операція перевищує 1 млн грн, то треба додати документи щодо джерела доходу;

обрати пункт "Купити";

поставити цифровий підпис протягом однієї години.

Після цього ОВДП будуть відображатися у вкладці "Портфель".

Комісії за купівлю та доходи немає, проте стягують стандартну оплату за надання депозитних послуг, що залежить від типу ОВДП та виду.

Котирування ОВДП. Джерело: ПриватБанк

Котирування цінних паперів. Джерело: ПриватБанк

Котирування ОВДП. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми розповідали про ліміти на зняття готівки у ПриватБанку за кордоном. У 2025 році з гривневої картки — до 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім днів, з валютної картки — до 100 тис. грн на день.

Також писали про процедуру повернення коштів у ПриватБанку. За правилами, банк має здійснити перевірку на предмет зайвих коштів та зробити повернення за два тижні, проте інколи процедура може бути довготривалою.