Облігації у ПриватБанку — як придбати та яка дохідність у 2025 році

Купівля облігацій у ПриватБанку — які умови у 2025 році
У 2025 році клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" доступні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які можна придбати у "Приват24". У фінустанові надали інструкцію, як правильно зробити відповідну операцію, та розповіли, за що стягується комісія.
Про це йдеться на порталі ПриватБанку.
Купівля облігацій в ПриватБанку
Як пояснюють у банку, облігації внутрішньої державної позики є державними цінними паперами, що перебувають в обігу виключно на внутрішньому ринку.
Клієнти ПриватБанку, купуючи цінні папери, не лише отримують додатковий дохід, а й підтримують державу у складний час.
Серед переваг купівлі ОВДП:
- облігації мають вищу дохідність порівняно з депозитами;
- надається 100-відсоткова гарантія від держави;
- не стягується податок на дохід та військовий збір для громадян;
- можна оформити у валюті: гривня, американський долар та євро.
Як придбати облігації на порталі Приват24
Оформити відповідні угоди можна доволі просто у вебверсії "Приват24". Там є можливість:
- відкривати рахунки в цінних паперах;
- перевіряти свій портфель ОВДП;
- купувати облігації;
- за потреби достроково продати.
"Це надійно. Адже гарант цієї послуги — держава. Емітентом ОВДП є Міністерство фінансів України", — наголошують у фінустанові.
Для цього потрібно кілька простих кроків у вебверсії "Приват24". А саме:
- зайти у розділ "Сервіси" — "Цінні папери";
- ознайомитись з дохідністю у вкладці "Придбати";
- обрати ОВДП та натиснути "Прорахувати";
- перейти у розділ калькулятор, де показані також умови випуску цінних паперів та графік виплат;
- перейти "Далі" та обрати картку чи рахунок для оплати;
- якщо операція перевищує 1 млн грн, то треба додати документи щодо джерела доходу;
- обрати пункт "Купити";
- поставити цифровий підпис протягом однієї години.
Після цього ОВДП будуть відображатися у вкладці "Портфель".
Комісії за купівлю та доходи немає, проте стягують стандартну оплату за надання депозитних послуг, що залежить від типу ОВДП та виду.
Раніше ми розповідали про ліміти на зняття готівки у ПриватБанку за кордоном. У 2025 році з гривневої картки — до 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім днів, з валютної картки — до 100 тис. грн на день.
Також писали про процедуру повернення коштів у ПриватБанку. За правилами, банк має здійснити перевірку на предмет зайвих коштів та зробити повернення за два тижні, проте інколи процедура може бути довготривалою.
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