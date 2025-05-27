Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Фінанси Купівля облігацій у ПриватБанку — які умови у 2025 році

Купівля облігацій у ПриватБанку — які умови у 2025 році

Ua en ru
Дата публікації: 27 травня 2025 07:01
Облігації у ПриватБанку — як придбати та яка дохідність у 2025 році
Карта ПриватБанку у руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" доступні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які можна придбати у "Приват24". У фінустанові надали інструкцію, як правильно зробити відповідну операцію, та розповіли, за що стягується комісія.

Про це йдеться на порталі ПриватБанку.

Реклама
Читайте також:

Купівля облігацій в ПриватБанку

Як пояснюють у банку, облігації внутрішньої державної позики є державними цінними паперами, що перебувають в обігу виключно на внутрішньому ринку.

Клієнти ПриватБанку, купуючи цінні папери, не лише отримують додатковий дохід, а й підтримують державу у складний час.

Серед переваг купівлі ОВДП:

  • облігації мають вищу дохідність порівняно з депозитами;
  • надається 100-відсоткова гарантія від держави;
  • не стягується податок на дохід та військовий збір для громадян;
  • можна оформити у валюті: гривня, американський долар та євро.

Як придбати облігації на порталі Приват24

Оформити відповідні угоди можна доволі просто у вебверсії "Приват24". Там є можливість:

  • відкривати рахунки в цінних паперах;
  • перевіряти свій портфель ОВДП;
  • купувати облігації;
  • за потреби достроково продати.

"Це надійно. Адже гарант цієї послуги — держава. Емітентом ОВДП є Міністерство фінансів України", — наголошують у фінустанові.

Для цього потрібно кілька простих кроків у вебверсії "Приват24". А саме:

  • зайти у розділ "Сервіси" — "Цінні папери";
  • ознайомитись з дохідністю у вкладці "Придбати";
  • обрати ОВДП та натиснути "Прорахувати";
  • перейти у розділ калькулятор, де показані також умови випуску цінних паперів та графік виплат;
  • перейти "Далі" та обрати картку чи рахунок для оплати;
  • якщо операція перевищує 1 млн грн, то треба додати документи щодо джерела доходу;
  • обрати пункт "Купити";
  • поставити цифровий підпис протягом однієї години.

Після цього ОВДП будуть відображатися у вкладці "Портфель".

Комісії за купівлю та доходи немає, проте стягують стандартну оплату за надання депозитних послуг, що залежить від типу ОВДП та виду.

овдп 2025
Котирування ОВДП. Джерело: ПриватБанк
овдп 2025
Котирування цінних паперів. Джерело: ПриватБанк
овдп 2025
Котирування ОВДП. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми розповідали про ліміти на зняття готівки у ПриватБанку за кордоном. У 2025 році з гривневої картки — до 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім днів, з валютної картки — до 100 тис. грн на день.

Також писали про процедуру повернення коштів у ПриватБанку. За правилами, банк має здійснити перевірку на предмет зайвих коштів та зробити повернення за два тижні, проте інколи процедура може бути довготривалою. 

ПриватБанк банки Приват24 цінні папери ОВДП
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /