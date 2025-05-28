ПриватБанк предупредил об изменениях в правилах переводов с июня

Гражданин держит карту рядом с банкоматом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" рассылает клиентам предупреждение об изменениях в лимитах на денежные переводы. Ожидается, что соответствующие нововведения заработают с 1 июня 2025 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение в приложении "Приват24".

Реклама

Читайте также:

Новые лимиты для клиентов ПриватБанка

Как следует из сообщения, с 1 июня планируют снизить максимальную сумму переводов между счетами физлиц по Украине до 100 тыс. гривен. До этого лимит составлял 150 тыс. гривен.

В банке уточнили, что лимит будет распространяться не только на денежные переводы по номеру карты или телефона, но и также по банковским реквизитам IBAN.

Однако лимит не будут применять на такие операции:

снятие наличных;

оплата покупок;

коммунальные платежи;

переводы между собственными счетами;

приобретение облигаций;

платежи на счета юрлиц.

В случае осуществления переводов с большим объемом средств клиент должен предоставить банку дополнительные документы. Речь идет о подтверждении дохода или факта участия в волонтерской деятельности.

Потребность в изменениях правил переводов на рынке

Ограничения предусмотрены Меморандумом, который заключили ведущие финансовые институты страны в конце 2024 года. Они предусматривают обеспечение прозрачности функционирования рынка платежных услуг в Украине.

Главной целью документа является:

противодействие мошенничеству, базирующееся на основе финансовой инфраструктуры;

подведение платежного рынка под нормы Европейского Союза (ЕС).

Так, с февраля 2025 года состоялась первая волна снижения лимитов до уровня в 150 тыс. грн для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска. Во время второй волны банки обязаны снизить ограничения до 100 тыс. грн.

В то же время, для клиентов "высокого" уровня риска лимит оставят на том же уровне — 50 тыс. грн в месяц.

К соответствующему меморандуму о лимитах на переводы присоединился 51 банк и две небанковские финкомпании. За пределами остались несколько банков, доля которых на рынке незначительна.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут покупать облигации внутреннего государственного займа в Приват24. В банке рассказали, как правильно делать соответствующие операции.

Также сообщали о том, что в ПриватБанке действует возможность получения кэшбека на переводы с картой Mastercard. В частности, в рамках акции предоставляют до 500 грн.