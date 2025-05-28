ПриватБанк предупредил об изменениях в правилах переводов с июня

В ПриватБанке заявили о новых ограничениях — что изменится с июня
Государственное финучреждение "ПриватБанк" рассылает клиентам предупреждение об изменениях в лимитах на денежные переводы. Ожидается, что соответствующие нововведения заработают с 1 июня 2025 года.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение в приложении "Приват24".
Новые лимиты для клиентов ПриватБанка
Как следует из сообщения, с 1 июня планируют снизить максимальную сумму переводов между счетами физлиц по Украине до 100 тыс. гривен. До этого лимит составлял 150 тыс. гривен.
В банке уточнили, что лимит будет распространяться не только на денежные переводы по номеру карты или телефона, но и также по банковским реквизитам IBAN.
Однако лимит не будут применять на такие операции:
- снятие наличных;
- оплата покупок;
- коммунальные платежи;
- переводы между собственными счетами;
- приобретение облигаций;
- платежи на счета юрлиц.
В случае осуществления переводов с большим объемом средств клиент должен предоставить банку дополнительные документы. Речь идет о подтверждении дохода или факта участия в волонтерской деятельности.
Потребность в изменениях правил переводов на рынке
Ограничения предусмотрены Меморандумом, который заключили ведущие финансовые институты страны в конце 2024 года. Они предусматривают обеспечение прозрачности функционирования рынка платежных услуг в Украине.
Главной целью документа является:
- противодействие мошенничеству, базирующееся на основе финансовой инфраструктуры;
- подведение платежного рынка под нормы Европейского Союза (ЕС).
Так, с февраля 2025 года состоялась первая волна снижения лимитов до уровня в 150 тыс. грн для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска. Во время второй волны банки обязаны снизить ограничения до 100 тыс. грн.
В то же время, для клиентов "высокого" уровня риска лимит оставят на том же уровне — 50 тыс. грн в месяц.
К соответствующему меморандуму о лимитах на переводы присоединился 51 банк и две небанковские финкомпании. За пределами остались несколько банков, доля которых на рынке незначительна.
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