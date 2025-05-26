Скасування лімітів на карткові перекази — що мають знати українці

Ліміти на карткові перекази — як уникнути обмежень у 2025
Українські банки у 2025 році встановили обмеження на грошові перекази з картки на картку. Як правило, мова про ліміти у 50 або 150 тис. гривень щомісяця, але деяким громадянам дозволяють не зважати на обмеження.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це потрібно знати.
Як скасувати обмеження на перекази з картки на картку
Така можливість, за інформацією Національного банку України (НБУ), є у людей, які часто виконують великі транзакції. Значні суми коштів можуть переказувати підприємці або українці, які фінансово підтримують армію. Вони можуть збільшити ліміт або уникнути блокування переказів, якщо нададуть банку:
- довідку ОК-5 чи ОК-7 з Пенсійного фонду України (сформувати можна онлайн через портал Дія або в ЦНАПі);
- декларацію про доходи з Державної податкової служби;
- виписку про зарплатні нарахування від роботодавця;
- довідку про соціальні виплати чи інші зарахування з держорганів;
- підтвердження доходів членів сім’ї (за умови спільного ведення господарства);
- документи про отримані гонорари або підтримку волонтерських фондів.
Коли банк розгляне документи, то може скасувати або ж суттєво підвищити ліміти.
Що ще потрібно знати
З 1 червня 2025 року банки в Україні посилять обмеження щодо карткових переказів. Так, клієнти середнього і низького ризику рівень ліміту становитиме 100 тис. грн на місяць.
Раніше у Нацбанку заявляли про плани створити реєстр осіб, які використовують банківські картки для шахрайських схем. Громадянам, яких запідозрять у незаконних діях, можуть зменшити ліміти на грошові перекази.
Також ми розповідали, що в Ощадбанку вирішили не продовжувати картки, термін дії яких завершився до 2 лютого 2022 року. У банку пояснили, що робити українцям зі старими картками.
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