Скасування лімітів на карткові перекази — що мають знати українці

Людина з карткою поруч із банкоматом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські банки у 2025 році встановили обмеження на грошові перекази з картки на картку. Як правило, мова про ліміти у 50 або 150 тис. гривень щомісяця, але деяким громадянам дозволяють не зважати на обмеження.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це потрібно знати.

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Як скасувати обмеження на перекази з картки на картку

Така можливість, за інформацією Національного банку України (НБУ), є у людей, які часто виконують великі транзакції. Значні суми коштів можуть переказувати підприємці або українці, які фінансово підтримують армію. Вони можуть збільшити ліміт або уникнути блокування переказів, якщо нададуть банку:

довідку ОК-5 чи ОК-7 з Пенсійного фонду України (сформувати можна онлайн через портал Дія або в ЦНАПі);

декларацію про доходи з Державної податкової служби;

виписку про зарплатні нарахування від роботодавця;

довідку про соціальні виплати чи інші зарахування з держорганів;

підтвердження доходів членів сім’ї (за умови спільного ведення господарства);

документи про отримані гонорари або підтримку волонтерських фондів.

Коли банк розгляне документи, то може скасувати або ж суттєво підвищити ліміти.

Що ще потрібно знати

З 1 червня 2025 року банки в Україні посилять обмеження щодо карткових переказів. Так, клієнти середнього і низького ризику рівень ліміту становитиме 100 тис. грн на місяць.

Раніше у Нацбанку заявляли про плани створити реєстр осіб, які використовують банківські картки для шахрайських схем. Громадянам, яких запідозрять у незаконних діях, можуть зменшити ліміти на грошові перекази.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку вирішили не продовжувати картки, термін дії яких завершився до 2 лютого 2022 року. У банку пояснили, що робити українцям зі старими картками.