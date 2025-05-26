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Ліміти на карткові перекази — як уникнути обмежень у 2025

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Дата публікації: 26 травня 2025 19:56
Скасування лімітів на карткові перекази — що мають знати українці
Людина з карткою поруч із банкоматом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські банки у 2025 році встановили обмеження на грошові перекази з картки на картку. Як правило, мова про ліміти у 50 або 150 тис. гривень щомісяця, але деяким громадянам дозволяють не зважати на обмеження.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це потрібно знати.

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Така можливість, за інформацією Національного банку України (НБУ), є у людей, які часто виконують великі транзакції. Значні суми коштів можуть переказувати підприємці або українці, які фінансово підтримують армію. Вони можуть збільшити ліміт або уникнути блокування переказів, якщо нададуть банку:

  • довідку ОК-5 чи ОК-7 з Пенсійного фонду України (сформувати можна онлайн через портал Дія або в ЦНАПі);
  • декларацію про доходи з Державної податкової служби;
  • виписку про зарплатні нарахування від роботодавця;
  • довідку про соціальні виплати чи інші зарахування з держорганів;
  • підтвердження доходів членів сім’ї (за умови спільного ведення господарства);
  • документи про отримані гонорари або підтримку волонтерських фондів.

Коли банк розгляне документи, то може скасувати або ж суттєво підвищити ліміти.

Що ще потрібно знати 

З 1 червня 2025 року банки в Україні посилять обмеження щодо карткових переказів. Так, клієнти середнього і низького ризику рівень ліміту становитиме 100 тис. грн на місяць. 

Раніше у Нацбанку заявляли про плани створити реєстр осіб, які використовують банківські картки для шахрайських схем. Громадянам, яких запідозрять у незаконних діях, можуть зменшити ліміти на грошові перекази.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку вирішили не продовжувати картки, термін дії яких завершився до 2 лютого 2022 року. У банку пояснили, що робити українцям зі старими картками. 

гроші банки фінанси банківські рахунки ліміти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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