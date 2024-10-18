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В ПриватБанке мошенники обходят лимит на оплату в интернете — кому грозит потеря денег

18 октября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк установил лимит на оплату в интернете не от всех мошенников
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "ПриватБанк" позволяет устанавливать лимиты на сумму расчетов в сети Интернет, чтобы обезопасить противоправное списание. Однако это правило действует не на всех мошенников, только с "рисковых сайтов".

Об этом говорится в жалобе на портале Минфин.

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Как рассказал один из клиентов, в ПриватБанке мошенники легко обходят лимит на оплату в интернете.

"Хочу всех обезопасить от того, чтобы пользоваться карточками ПриватБанк, ведь с них исчезают деньги. Деньги воруют мошенники-профессионалы, а ПриватБанк разводит руками, или с ним делятся мошенники", — написал он.

Он объяснил ситуацию, которая произошла в течение суток: сначала стоял лимит на оплату в интернете 6700 грн, затем оплатил покупку в интернет-магазине 5374 грн, после чего интернет-лимит уже стал 6700-5374 грн 69 коп = 1325 грн 31 коп.

Буквально через несколько часов с карты исчезли 6502 грн в качестве оплаты в интернете. В общей сложности было шесть платежей на такую сумму.

Клиент возмущен недействительностью лимитов в ПриватБанке на оплату покупок онлайн. Он обратился в банк, оказалось, что на некоторых мошенников не рассчитаны лимиты.

"Так, а что с интернет-лимитом? Был лимит в сутки 6700 грн, а с карты пошло на оплату через сайты 11877 грн 18 коп. Звоню в банк, рассказываю все, делаем заявку, но возврат (ну, вы понимаете, что шансов ноль) и я спрашиваю, а как так, что есть лимит 6700 грн в сутки, а у меня за сутки оплат в интернете 11877 грн 18 коп., а банк отвечает, что этот лимит не касается оплаты, которую сделали мошенники. Ведь можно как-то платить в интернете, минуя интернет-лимит. Ну, вы поняли, лимит это для вас, а мошенники могут вашу карту обчистить вне лимита", — написал мужчина.

Он посоветовал не держать деньги в банке, который позволяет воровать деньги, ведь лимит в банке на оплату в интернете не работает.

"По мотивам этой истории будет снят еще не один тик-ток и youtube, ведь этот опыт надо, чтобы услышали люди, пока их не обманули как меня. Банк "искренне благодарю", такую подлость я не мог себе представить", — подчеркнул украинец.

 

ПриватБанк жалобы
Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

Как отметили представители ПриватБанка, лимит на оплату в Интернете используется при оплате на рисковых сайтах.

"В случае если оплата проходит не на рисковом сайте — данный лимит не будет задействован", — заявили в финучреждении.

Там пояснили, что оплата в интернете возможна при условии владения данными карты:

  • СVV код;
  • срок действия;
  • номер карты.

Такую информацию мошенники могут получить не только по неосторожности, но и более изощренным методам, в частности, через камеры наблюдения на кассах магазина недобросовестными охранниками, ненадежными сайтами.

По обращению в поддержку банка могут быть сформированы запросы на обжалование операций в международной платежной системе.

Также посоветовали воспользоваться некоторыми действенными советами по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом, обвинив в мошеннических действиях. Мужчина, являющийся лицом с инвалидностью с детства, был вынужден идти в правоохранительные органы.

Также мы сообщали, что в банке объяснили, что снятие арестов с денег на счетах может затягиваться, поэтому просят ждать решения, придерживаясь очереди.

интернет ПриватБанк мошенничество деньги банки

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