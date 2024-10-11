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ПриватБанк звинуватив інваліда у шахрайстві за підробіток у 350 грн

11 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк звинуватив інваліда у шахрайстві — клієнт звернувся до поліції
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "ПриватБанк" розірвала співпрацю з клієнтом, звинувативши у шахрайських діях. Чоловік, який є особою з інвалідністю з дитинства, був змушений йти у правоохоронні органи.

Про це повідомляє "Мінфін".

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Звинувачення у шахрайстві за 350 грн підробітку

Чоловік розповів, що йому банк заблокував рахунок, звинувативши у шахрайських операціях. Він зазначив, що через це звернувся зі скаргами до Національного банку України (НБУ) та Національної поліції.

"Шановний представник ПриватБанку, прочитайте це уважно, будь ласка. Мене, інваліда з дитинства, обвинуватили у шахрайських операціях і просто заблокували рахунки. Без суду без доказів, просто так. Відколи це пенсія стала шахрайськими операціями? Розблокуйте, не смішіть. До поліції та НБУ звернувся", — написав клієнт.

Він уточнив, що отримує пенсійну виплату у 2,36 тис. гривень, а також двічі на тиждень до 350 грн — за підробіток. Чоловік вважає, що невдовзі банк почне блокувати рахунки за перекази у 10 гривень. Внаслідок цього закликав громадян масово писати скарги, оскільки банк блокує рахунки без попереджень, розбору та суду.

"Ви там в ПриватБанку зовсім знахабніли? Чому я маю відчитуватися за 10, 100 чи 300 гривень? Максимальна разова сума, яку я отримую, — це пенсія 2361 грн і зарплата від підробітку від 200 до 350 грн два рази на тиждень. Себе перевірте спочатку, у вас там махінації точно є. Закликаю українців масово писати скарги на ПриватБанк, тому що завтра вас заблокують за переказ на будь-яку суму, навіть 10 гривень. ПриватБанк знахабнів. Блокує без розбору", — наголосив українець.

 

ПриватБанк скарги
Звернення до банку. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Представники банку відреагували на звернення і визнали, що банк дійсно зблокував рахунки громадянину з інвалідністю, розблокування можливе після розгляду правоохоронцями.

"Банк змушений обмежити співпрацю з Вами. Нами було виявлено факти, пов'язані із шахрайськими операціями. І разом з тим, рішення може бути змінено після проведення розгляду правоохоронними органами", — повідомили у банку.

 

ПриватБанк скарги
Відповідь представників банку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк може стягувати відсотки за кредитами із військовослужбовців, попри надання всіх документів. У фінустанові пояснили причини.

Також ми писали, що клієнт ПриватБанку, який перебуває за кордоном, зіткнувся з проблемою невидачі грошей з банкомату. Він звернувся до операторів із проханням повернути кошти, однак там затягують відповідну процедуру.

ПриватБанк банки шахрайство банківські карти банківські рахунки

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