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ПриватБанк відмовив дружині військового в скасуванні відсотків за кредитом

13 жовтня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнти ПриватБанку скаржаться на систему фінустанови — що відомо
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти державного ПриватБанку скаржаться на проблеми з оформленням пільг для військовослужбовців. Зокрема, одна жінка звернулася до банку з проханням припинити нарахування відсотків за користування кредитом для захисників України та їхніх родин. Проте документи, які вона надала, були відхилені системою фінансової установи, що викликало невдоволення та додаткові складнощі.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

За словами жінки, вона неодноразово надсилала всі необхідні документи, які вимагали оператори. Однак щоразу система ПриватБанку їх відхиляла. У неї виникає відчуття, що банку вигідно продовжувати нараховувати відсотки за кредитом, попри її спроби врегулювати ситуацію.

"Складається враження, що банку все ж таки вигідно нараховувати відсотки за кредитом. До операторів банку претензій немає. Вони ввічливі й пробували допомогти", — скаржиться жінка.

Реакція банку

Представники ПриватБанку зазначають, що під час спілкування у чаті фахівець пояснив, чому документи не пройшли перевірку, і вказав, де саме не вистачає необхідного підпису. Щоб успішно оформити пільги, потрібно надати такі документи:

  • Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу. У документі мають бути вказані дані про обох подружжя (додаток 6). Зверніть увагу, що свідоцтво про шлюб не підходить, оскільки у витягу повинні обов’язково бути зазначені ПІБ дружини та чоловіка. Дата видачі витягу не повинна перевищувати одного року до моменту подання в банк.
  • Документ, що підтверджує період проходження військової служби за мобілізацією, із зазначенням дати або періоду призову. Це може бути військовий квиток, витяг з наказу, довідка за формою 5 або інший документ, у якому вказано період проходження служби. 
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Скриншот: Мінфін

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк не реагує на прохання клієнтки про розблокування коштів, які мали піти на оплату послуг за утримання будинків на поточний рахунок ЖБК. Одна з клієнток, яка має інвалідність, стверджує, що банк рік зволікає з її проблемою.

Також ми писали, що чоловік звернувся до ПриватБанку зі скаргою на шахраїв, які викрали з його картки 126 768 гривень. Натомість фінансова установа вимагає від нього сплатити борг за кредитним договором у розмірі 50 564 гривень.

ПриватБанк кредити гроші банки військові

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