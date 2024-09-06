Ощадбанк затягує зняття арештів з грошей — названо причини

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" пояснили, чому може затягуватися зняття арештів з грошей на рахунках. У банку просять чекати на рішення у порядку черги.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Проблема затягування зняття арештів в Ощадбанку

Як йдеться в одній зі скарг, Ощадбанк може заблокувати зарплатні, пенсійні, соціальні виплати. Клієнт вважає допуск до рахунків третіх осіб та розпорядження сумами на свій розсуд протиправним. Переконаний, що кожен, чий рахунок заблокував банк, має звертатися із заявою про порушення своїх майнових прав до поліції, мотивуючи тим, що зарплата, пенсія та соціальні виплати є єдиним джерелом до існування.

Він зауважив, що ці "шахрайські дії" з боку банку підтверджуються тим, що в жодному відділенні, будь-який консультант, не може надати інформації щодо термінів розблокування карт, гаряча лінія не працює, а гроші з рахунків йдуть у невизначеному напрямку.

"Щодо звернення у вайбер, то там якесь би***ло безмозгле починає патякати про якусь чергу, що розблокування проходить у порядку черги. Яка черга, хто її встановлював? І якщо є така черга, то клієнт при черзі повинен відразу отримувати номер у черзі, якщо воно офіційне. А так, це лише балачки, аби щось сказати, щоб відчепились. Отже, самий головний злочинець, який організував цю схему — Наумов Сергій Володимирович, той хто дозволяє бандитські схеми у банку", — йдеться у скарзі.

Джерело: Мінфін

На порталі пояснили, що в Україні більшість рахунків відкриваються в Ощадбанку, тому справ про зняття арештів більше, ніж в інших банках. У зв'язку з цим існує черга.

"Гаряча лінія не тільки Вам одному про чергу каже. Згодна з Вами, що треба вводити інформування", — йдеться у дописі.

Інші користувачі підтримали заклик звертатися до правоохоронних органів через позбавлення права доступу до єдиних коштів до існування. Дехто вже звернувся до поліції та збирається йти до суду за відшкодуванням моральних та матеріальних витрат з боку банку.

"Я звернулась до поліції, а також підготувала все до суду з відшкодуванням моральних та матеріальних витрат зі сторони банку. Те, що робить Ощад з рахунками, є порушенням банківської діяльності, за це має бути накладено штраф на банк. Дізнатися щось у чудо-тіток які там працюють теж нереально", — зазначила клієнтка.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на бездіяльність співробітників фінустанови. Зокрема на те, що банк не може захистити кошти.

Також ми писали, що чоловік втратив 39,7 тис. гривень з рахунку та звернувся до Ощадбанку з проханням повернути кошти, вказуючи на шахрайство. Проте банк відмовив, посилаючись на те, що операції були виконані через "Ощад 24/7" із використанням правильних всіх необхідних реквізитів.