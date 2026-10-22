Мобільний застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" пояснили, як припинити щомісячне списання коштів за непотрібні сервіси. Там зауважили, що банк не може одноосібно скасувати платежі на користь сторонніх сервісів, адже під час покупки клієнти підписали електронні договори (оферти) та надали дозволи на регулярне стягнення коштів.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Як клієнтам ПриватБанку відписатися від сервісів

У банку зауважили, що питання стягнення коштів за сервіси, якими вже не користуються клієнти, є одним із найпопулярніших запитів, з якими до них звертаються.

Клієнтам пояснили, що юридичним ініціатором розірвання угоди має бути виключно сам користувач.

"Підписалися на сервіс, перестали ним користуватися — а гроші списуються далі. Знайома ситуація? Банк не може скасувати таку оплату. Коли ви оформлювали сервіс, то дали згоду на регулярні списання — і скасувати їх можете тільки ви", — йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у банку, клієнти можуть самостійно скасувати підписку, дотримавшись певних рекомендацій.

Для Android необхідно виконати такі кроки:

Зайти в сервіс "Google Play";

Потім в "Обліковий запис";

Відкрити "Підписки"

Вибрати необхідну;

Натиснути "Скасувати".

Для iPhone передбачені подібні дії:

Необхідно зайти в "Параметри"

Знайти "Підписки";

Вибрати потрібну;

Натиснути "Скасувати підписку".

Якщо сервіс було оформлено не через Google Play чи App Store — потрібно шукати скасування в особистому кабінеті на порталі сервісу або написати у підтримку.

Також у ПриватБанку зауважили, що скасувати оплату, видаливши застосунок не вдасться. Попри те, що застосунок зникне, гроші надалі будуть списуватися. Через це виконувати таку процедуру необхідно вручну.

Безкоштовні підписки на ШІ-помічника

Раніше ПриватБанк надав можливість власникам бізнес-карток отримати безплатні підписки на ШІ-помічника. Така можливість стане доступна у разі переходу на тариф "Бізнес Комфорт" та здійснення розрахунку бізнес-картками.

Як пояснили у банку, клієнти можуть отримати доступ до ChatGPT, Claude чи Midjourney на півтора року.

Для цього варто перейти на тариф "Бізнес комфорт" та зробити оплату бізнес-карткою від 30 000 грн до 30 листопада 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть відкрити спецрахунки та отримати 2 000 грн. Йдеться про кошти за держпрограмою, що покриє витрати на медобстеження. Для громадян зробили два доступні варіанти отримання виплат.

Ще Новини.LIVE писали про те, що деяким клієнтам ПриватБанк може не дозволити продати валюту. Відмова в таких операціях можлива, якщо не буде актуалізовано дані. Для громадян надали кілька способів подання оновлених даних: через застосунок та через відділення банку.