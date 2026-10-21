Чоловік тримає в руках картку ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року державний "ПриватБанк" може відкривати спеціальні рахунки за поданими запитами для здійснення зарахування 2 000 грн. Йдеться про виплату коштів за державною програмою, що передбачає покриття фінансових витрат на проходження українськими громадянами віком понад 40 років медичних обстежень.

Про те, хто і як зможе отримати виплати, розповідають Новини.LIVE.

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Що клієнтам ПриватБанку варто знати про виплату 2 000 грн

У жовтні діє національна програма під назвою "Скринінг здоров’я 40+". Йдеться про державну ініціативу в Україні для громадян віком від 40 років, що передбачає здійснення безоплатного щорічного профілактичного медичного обстеження.

Зокрема, клієнти ПриватБанку можуть оформити виплати на спецрахунки для оплати скринінгу. Їх надають раз на рік у вигляді безготівкових коштів.

Відповідна програма спрямована на здійснення ранньої діагностики поширених хвороб в Україні для людей старшого віку. У її рамках можна буде пройти обстеження на наявність:

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Серцево-судинних хвороб;

Цукрового діабету;

Проблем ментального здоров’я.

У жовтні 2026 року оформити виплати можуть всі, хто відсвяткував своє 40-річчя.

Як оформити виплати через державний ПриватБанк

За правилами ініціативи, громадяни повинні відкрити спеціальну картку у ПриватБанку для нарахування відповідної суми коштів.

Для українців зробили два доступні варіанти отримання грошей, залежно від того, може людина використовувати цифрові сервіси, чи ні. Надається можливість оформити картки для виплат як у віртуальному форматі, так і у фізичному.

Для цифрового способу нарахування коштів необхідно мати:

телефон з підтримкою NFC;

застосунок держсервісу "Дія";

у застосунку — паспорт (ID-картку).

Якщо у клієнтів немає смартфонів, то можна відкрити пластикову картку у відділенні банку.

Далі необхідно буде прийти до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та подати відповідну заявку.

Гроші, які надійдуть на картку, можна буде використати виключно на аналізи та обстеження в медзакладах, зареєстрованих в програмі МОЗ з такими кодами діяльності: MCC 8011, 8062, 8099, 8071.

Водночас зняти готівку з таких карт чи переказати на інші рахунки буде неможливо. Кошти потрібно буде використати протягом двох місяців з часу зарахування, інакше їх повернуть до держбюджету.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що деякі клієнти ПриватБанку не мають права продавати валюту. Відмовити в операції можуть у разі ігнорування вимоги актуалізувати дані. Передбачаються кілька варіантів подання інформації: дистанційно через застосунок та особисто у банку з документами.

Також Новини.LIVE писали про те, що у жовтні клієнти ПриватБанку можуть отримати сертифікати номіналом 1 000 грн. Ще нададуть інші цінні подарунки, зокрема у формі річного запасу пального. Такі заохочення передбачаються для фізособ-підприємців. Розіграші будуть актуальні до кінця 2026 року.