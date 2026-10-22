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Главная Финансы В ПриватБанке рассказали, как остановить списание денег за услуги

В ПриватБанке рассказали, как остановить списание денег за услуги

Ua ru
22 октября 2026 07:01
ПриватБанк объяснил, как остановить списание денег за ненужные услуги Новини.LIVE
Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" объяснили, как прекратить ежемесячное списание средств за ненужные услуги. Там отметили, что банк не может в одностороннем порядке отменить платежи в пользу сторонних сервисов, ведь при покупке клиенты подписали электронные договоры (оферты) и дали разрешение на регулярное списание средств.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Как клиентам ПриватБанка отказаться от услуг

В банке отметили, что вопрос списания средств за сервисы, которыми клиенты уже не пользуются, является одним из самых популярных запросов, с которыми к ним обращаются.

Клиентам объяснили, что юридическим инициатором расторжения договора должен быть исключительно сам пользователь.

"Подписались на сервис, перестали им пользоваться — а деньги продолжают списываться. Знакомая ситуация? Банк не может отменить такую оплату. Когда вы оформляли услугу, вы дали согласие на регулярные списания — и отменить их можете только вы", — говорится в сообщении.

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Как отметили в банке, клиенты могут самостоятельно отменить подписку, следуя определенным рекомендациям.

Для Android необходимо выполнить следующие шаги:

  • Зайти в сервис "Google Play";
  • Затем в "Аккаунт";
  • Открыть "Подписки";
  • Выбрать нужную;
  • Нажать "Отменить".

Для iPhone предусмотрены следующие действия:

  • Необходимо зайти в "Настройки";
  • Найти "Подписки";
  • Выбрать нужную;
  • Нажать "Отменить подписку".

Если подписка была оформлена не через Google Play или App Store — нужно искать возможность отмены в личном кабинете на портале сервиса или написать в службу поддержки.

Также в ПриватБанке отметили, что отменить оплату, удалив приложение, не удастся. Несмотря на то, что приложение исчезнет, деньги в дальнейшем будут списываться. Поэтому выполнять такую процедуру необходимо вручную.

Бесплатные подписки на ИИ-помощника

Ранее ПриватБанк предоставил владельцам бизнес-карт возможность получить бесплатные подписки на ИИ-помощника. Такая возможность станет доступна при переходе на тариф "Бизнес Комфорт" и оплате с помощью бизнес-карт.

Как пояснили в банке, клиенты могут получить доступ к ChatGPT, Claude или Midjourney на полтора года.

Для этого необходимо перейти на тариф "Бизнес Комфорт" и произвести оплату бизнес-картой на сумму от 30 000 грн до 30 ноября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка могут открыть специальные счета и получить 2 000 грн. Речь идет о средствах в рамках государственной программы, которая покроет расходы на медицинское обследование. Для граждан предусмотрены два доступных варианта получения выплат.

Также Новини.LIVE писали о том, что некоторым клиентам ПриватБанка может быть отказано в продаже валюты. Отказ в таких операциях возможен, если данные не будут обновлены. Гражданам предложили несколько способов подачи обновленных данных: через приложение и через отделения банка.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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