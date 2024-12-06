ПриватБанк розповів, як уникнути втрати коштів у банкоматі

Картка ПриватБанку. Фото: УНІАН

У державному "ПриватБанку" розповіли, як убезпечити себе від втрати коштів під час здійснення операцій у банкоматах. На подібні ситуації скаржаться клієнти різних фінустанов.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна поспілкуватися з представниками банків.

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Як зазначається в одному зі звернень, жінка в Одесі хотіла зняти гроші у банкоматі ПриватБанку з картки іншого банку, проте пристрій не видав кошти.

"Сьогодні я пішла знімати кошти у банкоматі ПриватБанку у 19.00, кошти списалися, а банкомат їх не видав. На гарячу лінію я додзвонилася, говорила з ботом, який мені сказав: так як картка другого банку — звертатися туди. Як це так — Приват не видав гроші, а звертатися у Південний.Чому тепер мої діти будуть в очікуванні, поки ПриватБанк все опрацює, як це так! Тепер мої діти будуть голодні чи як, куди звертатися!", — йдеться у повідомленні.

Звернення. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Представник ПриватБанку вибачився за створені незручності, пов'язані з роботою банкомату, і наголосив, що банк діє в рамках встановлених правил.

За його словами, фінустанова працює за нормами Міжнародної платіжної системи. Через це потрібно звертатись до банку, який видав картку, оскільки там зможуть:

ідентифікувати особу, як власника картки;

подати заявку на повернення грошей;

у разі підтвердження факту збою — повернути кошти у встановлений термін.

"Такий порядок оскарження операцій регламентовано Міжнародною Платіжною Системою. Ми, в свою чергу, завжди прикладаємо максимум зусиль, щоб якомога швидше опрацювати заявку, коли вона надходить до нас, та надати відповідь Банку, що видав вам картку", — пояснили у Приватбанку.

Як зазначається на порталі банку, банкомати інкасуються щонайменше один раз на тиждень, проте процедура повернення коштів може забрати значно більше часу.

У разі невидачі коштів банки роблять заявки до ПриватБанку за інструкцією та регламентом. За тривалістю на це піде часу від 5 — 30 днів і більше. Оскільки кожен випадок вимагає аналізу, терміни повернення грошей можуть бути різні, але не пізніше ніж через 180 діб.

Знизити ризики втрати коштів у банкоматі допоможе знання кількох правил:

варто не використовувати незнайомі банкомати;

краще обирати банкомат фінустанови, яка випустила карту;

взимку не знімати кошти у банкоматі на вулиці, краще у відділенні банку;

не знімати чималі суми коштів за один раз.

Також є ризики втратити картку у банкоматі, то, щоб цього не сталося, можна скористатися сервісом зняття готівкових грошей "без картки".

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку порадили, як швидко повідомити банк про шахраїв через застосунок "Приват24". Іноді саме через зволікання відбувається успішне незаконне списання коштів невідомими.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми з виведенням коштів кешбеку. У фінустанови порадили проводити подібні операції в робочі години для уникнення можливих труднощів.