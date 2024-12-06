Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах arrow

У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах

6 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк розповів, як уникнути втрати коштів у банкоматі
Картка ПриватБанку. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

У державному "ПриватБанку" розповіли, як убезпечити себе від втрати коштів під час здійснення операцій у банкоматах. На подібні ситуації скаржаться клієнти різних фінустанов.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна поспілкуватися з представниками банків.

Читайте також:

Проблема втрати грошей клієнтів банків у банкоматах

Як зазначається в одному зі звернень, жінка в Одесі хотіла зняти гроші у банкоматі ПриватБанку з картки іншого банку, проте пристрій не видав кошти.

"Сьогодні я пішла знімати кошти у банкоматі ПриватБанку у 19.00, кошти списалися, а банкомат їх не видав. На гарячу лінію я додзвонилася, говорила з ботом, який мені сказав: так як картка другого банку — звертатися туди. Як це так — Приват не видав гроші, а звертатися у Південний.Чому тепер мої діти будуть в очікуванні, поки ПриватБанк все опрацює, як це так! Тепер мої діти будуть голодні чи як, куди звертатися!", — йдеться у повідомленні.

 

ПриватБанк
Звернення. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Представник ПриватБанку вибачився за створені незручності, пов'язані з роботою банкомату, і наголосив, що банк діє в рамках встановлених правил.

За його словами, фінустанова працює за нормами Міжнародної платіжної системи. Через це потрібно звертатись до банку, який видав картку, оскільки там зможуть:

  • ідентифікувати особу, як власника картки;
  • подати заявку на повернення грошей;
  • у разі підтвердження факту збою — повернути кошти у встановлений термін.

"Такий порядок оскарження операцій регламентовано Міжнародною Платіжною Системою. Ми, в свою чергу, завжди прикладаємо максимум зусиль, щоб якомога швидше опрацювати заявку, коли вона надходить до нас, та надати відповідь Банку, що видав вам картку", — пояснили у Приватбанку.

Як зазначається на порталі банку, банкомати інкасуються щонайменше один раз на тиждень, проте процедура повернення коштів може забрати значно більше часу.

У разі невидачі коштів банки роблять заявки до ПриватБанку за інструкцією та регламентом. За тривалістю на це піде часу від 5 — 30 днів і більше. Оскільки кожен випадок вимагає аналізу, терміни повернення грошей можуть бути різні, але не пізніше ніж через 180 діб.

Знизити ризики втрати коштів у банкоматі допоможе знання кількох правил:

  • варто не використовувати незнайомі банкомати;
  • краще обирати банкомат фінустанови, яка випустила карту;
  • взимку не знімати кошти у банкоматі на вулиці, краще у відділенні банку;
  • не знімати чималі суми коштів за один раз.

Також є ризики втратити картку у банкоматі, то, щоб цього не сталося, можна скористатися сервісом зняття готівкових грошей "без картки".

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку порадили, як швидко повідомити банк про шахраїв через застосунок "Приват24". Іноді саме через зволікання відбувається успішне незаконне списання коштів невідомими.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми з виведенням коштів кешбеку. У фінустанови порадили проводити подібні операції в робочі години для уникнення можливих труднощів.

ПриватБанк банки банкомати банківські карти гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах

06:40 Ціни можуть розчарувати — скільки коштує здати золото в ломбард

06:30 Загибель військового на війні — хто має повідомити родичів

06:30 На агроринку подешевшала одна з культур — як змінилися ціни

06:25 Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Проблеми розпуску ТЦК — військовий розповів, чому це неможливо

06:15 В Україні відзначають День ЗСУ — головні успіхи за три роки війни

06:11 Млинці без молока та яєць — на сніданок за 5 хвилин

06:10 Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови

06:01 Є питання до Ощадбанку — як оперативно вийти на оператора

07:01 У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах

06:40 Ціни можуть розчарувати — скільки коштує здати золото в ломбард

06:30 Загибель військового на війні — хто має повідомити родичів

06:30 На агроринку подешевшала одна з культур — як змінилися ціни

06:25 Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Проблеми розпуску ТЦК — військовий розповів, чому це неможливо

06:15 В Україні відзначають День ЗСУ — головні успіхи за три роки війни

06:11 Млинці без молока та яєць — на сніданок за 5 хвилин

06:10 Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови

06:01 Є питання до Ощадбанку — як оперативно вийти на оператора

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят