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Після виплат ВПО на картку ПриватБанку клієнти втрачають тисячі

3 грудня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
У переселенки з картки ПриватБанку вкрали понад 180 тис. грн, проте ні банк, ні суд не допомогли — яка причина
Картка ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти ПриватБанку скаржаться на зникнення коштів з рахунків після підозрілих сповіщень. В однієї жінки після повідомлення про виплати ВПО зникло 180 531 гривня, і тепер вона вимагає їх повернення.

Про це йдеться у рішенні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

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Деталі справи

Зазначено, що 1 червня 2024 року жінка, яка є внутрішньо переміщеною особою (ВПО), отримала сповіщення про виплату коштів із пропозицією перейти за посиланням. Невдовзі їй зателефонували невідомі, які представилися працівниками банку, та заявили, що її акаунт нібито зламано. Шахраї запевнили, що для захисту коштів потрібно змінити паролі, перейти на сторінку банку та встановити новий додаток. Після виконання цих інструкцій жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, і почала дзвонити на гарячу лінію ПриватБанку, але безрезультатно. У той час з її рахунків було списано 80 004 гривень кредитних коштів та 100 526 гривень власних заощаджень.

В матеріалах справи також сказано, що 2 червня постраждала звернулася до поліції, подавши заяву про шахрайство, що підтверджується внесенням справи до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України. Жінка також закликала ПриватБанк розпочати внутрішнє розслідування, проте на момент написання матеріалу жодних дій із боку банку зроблено не було. Слідство триває.

За даними перевірки інформаційних баз ПриватБанку, 1 червня 2024 року об 11:06 було змінено пароль до акаунту клієнтки в додатку "Приват-24" шляхом правильного введення ПІН-коду картки. Таким чином, жінка самостійно надала конфіденційну інформацію, що дозволило шахраям увійти в систему, здійснити списання коштів і провести фінансові операції.

Під час виконання цих транзакцій клієнтка отримувала сповіщення та підтверджувала перекази через додаток. До банку вона звернулася вже після того, як шахраї завершили спірні операції та зняли з її рахунків понад 180 тисяч гривень.

Рішення суду

Суд постановив відмовити жінці у задоволенні позову до АТ КБ "ПриватБанк", оскільки вона не змогла довести протиправність дій працівників банку. Зокрема, не підтверджено, що списання коштів третім особам було наслідком неправомірних дій фінансової установи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 2 червня 2024 року за ознаками шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України), триває, і клієнтка визнана потерпілою. Однак підстав для зупинення провадження у цивільній справі суд не вбачає. Через що позовну заяву щодо захисту прав споживачів було відхилено.

Нагадаємо, жінка заявила про зникнення 382 404 гривень зі свого рахунку та вимагає у ПриватБанку повернення коштів. Вона переконана, що гроші були втрачені через те, що фінустанова не забезпечила належної охорони банківської таємниці та доступу до її картки.

Ми також розповідали, що клієнт ПриватБанку скаржиться на блокування рахунків після операцій із криптовалютою, стверджуючи, що банк ігнорує докази легітимності транзакцій. Фінустанова своєю чергою наполягає, що лише виконує вимоги фінансового моніторингу та пропонує перевести кошти до іншого банку.

ПриватБанк гроші шахрайство ВПО рахунки судові рішення

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