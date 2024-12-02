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Проблеми з кешбеком в ПриватБанку — на що скаржаться клієнти

2 грудня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Чому в ПриватБанку виникають проблеми з виведенням кешбеку — досвід клієнта
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнт державного ПриватБанку жорстко розкритикував установу через проблеми з виведенням кешбеку. Чоловік переконаний, що проблеми виникли не випадково.

Про це йдеться на порталі "Мінфіну".

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Деталі скарги

Так, клієнт ПриватБанку 1 грудня поскаржився, що 30 листопада банк категорично не дозволяв перевести кешбек на карту, хоча підтвердження операції надходило. Натомість 1 грудня банк запропонував вивести кешбек, але вже з вирахуванням нового податку у розмірі 23%. За словами клієнта, така ситуація виглядає як навмисне блокування операцій для отримання додаткових коштів.

"1 грудня пропонується вивести кешбек, але вже за мінусом нових податків за ставкою 23%. Таке дно. Заради 3,5% податків блокувати виведення кешбеку", — написав він.

У відповідь банк пояснив, що виплата кешбеку у вечірній час може відбуватися із затримкою через технічні причини. Представники установи порекомендували клієнтам проводити такі операції в робочі години, щоб уникнути можливих складнощів.

ПриватБанк також вибачився за створені незручності, але прямої відповіді на звинувачення щодо податків клієнтові не надав.

Проблеми з кешбеком у ПриватБанку
Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка ПриватБанку зіткнулася з проблемою, пов’язаною з некоректним нарахуванням відсотків за користування кредитними коштами. За її словами, фінансова установа нарахувала зайві проценти, проте на запит із проханням надати пояснення банк досі не відповів.

Ми також писали, що українка втратила 75 300 гривень зі свого банківського рахунку, однак у ПриватБанку заявили, що компенсація цих коштів неможлива через дотримання правил користування сервісом "Приват24". Жінка не погодилася з таким рішенням і вирішила звернутися до суду, щоб захистити свої права.

ПриватБанк гроші банки Приват24 скарги кешбек

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