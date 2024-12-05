Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Шахраї "полюють" — як клієнтам ПриватБанку захистити гроші arrow

Шахраї "полюють" — як клієнтам ПриватБанку захистити гроші

5 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк пояснив, як захиститись від шахраїв у застосунку
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У держфінустанові "ПриватБанк" дали рекомендації, як оперативно повідомити про шахраїв у застосунку "Приват24" та повернути гроші. Клієнти іноді стикаються з проблемами незаконного списання коштів.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати питання фінустановам.

Читайте також:

Шахрайське списання коштів з картки ПриватБанку

Як розповіла одна з клієнток, одного дня помітила несанкціоноване списання 100 тис. гривень з рахунку ПриватБанку. Стверджує, що не передавала інформацію шахраям та не здійснювала покупки онлайн.

"Уночі 12.10.24 з моїх рахунків ПриватБанку були шахраями вкрадені кошти 100 000 грн. Свої дані не передавала шахраям та не здійснювала покупки в інтернеті. На звернення до банку отримала стандартну відповідь. Про реструктуризацію кредитного рахунку навіть не хочуть слухати. Хотілось би розуміти, про яку безпеку банку іде мова, якщо рахунки були заблоковані, коли шахраї зняли вже всі кошти? І чому банк не несе ніякої відповідальності за кошти своїх клієнтів?" — йдеться у повідомленні.

Як повідомити про шахраїв у Приват24 та повернути кошти

У ПриватБанку відреагували на звернення, зазначивши, що на постійній основі удосконалюють системи захисту від шахраїв, застосовуючи сучасні методи збереження особистих даних клієнтів та конфіденційності операцій. Також задіяні відповідні служби банку, які проводять необхідні заходи, покликані вивчити та проаналізувати ситуацію, всебічно з'ясувати всі обставини.

Водночас розслідуванням випадків шахрайства, розшуком та затриманням злодіїв займаються правоохоронні органи. Відповідно до законодавства, вище зазначені дії перебувають поза юрисдикцією банку.

"Цим займаються правоохоронні органи, а банк своєю чергою завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином. Ми постійно на всіх офіційних сторінках попереджаємо про шахрайські схеми, які часто використовують зловмисники, та просимо кожного клієнта відповідально ставитися до дотримання правил цифрової політики", — зауважили у фінустанові.

Також можна самостійно подати оперативно заявку у "Приват24". Для цього треба:

  • знайти пункт "Комунікації" (у правому верхньому кутку картинка навушників);
  • зайти у розділ "Повідомити про шахрайство" обрати ситуацію, яка виникла;
  • зазначити деталі залежно від ситуації — у разі фішингового посилання — вставити його та вказати інформацію, якщо списання шахраями — обрати період та потрібну картку).

Дізнатись про результат опрацювання заявки можна у тому самому розділі "Комунікації" під пунктом "Заявки".

Якщо це списання коштів чи передача даних — картка заблокується для збереження коштів. Залишок переведуть на іншу картку. Здійснити перевипуск можна у будь-якому відділенні банку чи у застосунку.

Нагадаємо, ПриватБанк може втратити велику кількість користувачів, якщо не буде оновлено актуальні дані. Кошти заблокують без можливості відновлення.

Також ми писали, що ПриватБанк може заблокувати кошти після операцій із криптовалютою. Фінустанова посилається на дотримання вимог фінмоніторингу.

ПриватБанк гроші банки шахрайство Приват24

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Тричі отримував повістки і не приходив до ТЦК — рішення суду

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

07:59 Таємний дзвінок Герасимова — що обговорювали генерали РФ та США

07:59 Чутки про прорив фронту — Братчук описав реальну ситуацію

07:37 Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:35 Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

07:30 В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

07:30 Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

07:21 Працівник фірми допомагав ухилянтам — як його покарав суд

07:10 На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню

08:02 Тричі отримував повістки і не приходив до ТЦК — рішення суду

07:59 Таємний дзвінок Герасимова — що обговорювали генерали РФ та США

07:59 Чутки про прорив фронту — Братчук описав реальну ситуацію

07:37 Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

07:35 Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:30 В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

07:30 Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

07:21 Працівник фірми допомагав ухилянтам — як його покарав суд

07:10 На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню

07:01 Шахраї "полюють" — як клієнтам ПриватБанку захистити гроші

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок