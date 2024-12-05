ПриватБанк пояснив, як захиститись від шахраїв у застосунку

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" дали рекомендації, як оперативно повідомити про шахраїв у застосунку "Приват24" та повернути гроші. Клієнти іноді стикаються з проблемами незаконного списання коштів.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати питання фінустановам.

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Шахрайське списання коштів з картки ПриватБанку

Як розповіла одна з клієнток, одного дня помітила несанкціоноване списання 100 тис. гривень з рахунку ПриватБанку. Стверджує, що не передавала інформацію шахраям та не здійснювала покупки онлайн.

"Уночі 12.10.24 з моїх рахунків ПриватБанку були шахраями вкрадені кошти 100 000 грн. Свої дані не передавала шахраям та не здійснювала покупки в інтернеті. На звернення до банку отримала стандартну відповідь. Про реструктуризацію кредитного рахунку навіть не хочуть слухати. Хотілось би розуміти, про яку безпеку банку іде мова, якщо рахунки були заблоковані, коли шахраї зняли вже всі кошти? І чому банк не несе ніякої відповідальності за кошти своїх клієнтів?" — йдеться у повідомленні.

Як повідомити про шахраїв у Приват24 та повернути кошти

У ПриватБанку відреагували на звернення, зазначивши, що на постійній основі удосконалюють системи захисту від шахраїв, застосовуючи сучасні методи збереження особистих даних клієнтів та конфіденційності операцій. Також задіяні відповідні служби банку, які проводять необхідні заходи, покликані вивчити та проаналізувати ситуацію, всебічно з'ясувати всі обставини.

Водночас розслідуванням випадків шахрайства, розшуком та затриманням злодіїв займаються правоохоронні органи. Відповідно до законодавства, вище зазначені дії перебувають поза юрисдикцією банку.

"Цим займаються правоохоронні органи, а банк своєю чергою завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином. Ми постійно на всіх офіційних сторінках попереджаємо про шахрайські схеми, які часто використовують зловмисники, та просимо кожного клієнта відповідально ставитися до дотримання правил цифрової політики", — зауважили у фінустанові.

Також можна самостійно подати оперативно заявку у "Приват24". Для цього треба:

знайти пункт "Комунікації" (у правому верхньому кутку картинка навушників);

зайти у розділ "Повідомити про шахрайство" обрати ситуацію, яка виникла;

зазначити деталі залежно від ситуації — у разі фішингового посилання — вставити його та вказати інформацію, якщо списання шахраями — обрати період та потрібну картку).

Дізнатись про результат опрацювання заявки можна у тому самому розділі "Комунікації" під пунктом "Заявки".

Якщо це списання коштів чи передача даних — картка заблокується для збереження коштів. Залишок переведуть на іншу картку. Здійснити перевипуск можна у будь-якому відділенні банку чи у застосунку.

Нагадаємо, ПриватБанк може втратити велику кількість користувачів, якщо не буде оновлено актуальні дані. Кошти заблокують без можливості відновлення.

Також ми писали, що ПриватБанк може заблокувати кошти після операцій із криптовалютою. Фінустанова посилається на дотримання вимог фінмоніторингу.