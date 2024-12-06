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В ПриватБанке рассказали, как не терять деньги в банкоматах

6 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк рассказал, как избежать потери средств в банкомате
Карта ПриватБанка. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В государственном ПриватБанке рассказали, как обезопасить себя от потери средств во время осуществления операций в банкоматах. На подобные ситуации жалуются клиенты разных банков.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно пообщаться с представителями банков.

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Как отмечается в одном из обращений, женщина в Одессе хотела снять деньги в банкомате ПриватБанка с карты другого банка, однако устройство не выдало средства.

"Сегодня я пошла снимать средства в банкомате ПриватБанка в 19.00, средства списались, а банкомат их не выдал. На горячую линию я дозвонилась, говорила с ботом, который мне сказал: так как карточка другого банка — обращаться туда. Как это так — Приват не выдал деньги, а обращаться в Південний. Почему теперь мои дети будут в ожидании, пока "ПриватБанк все проработает, как это так! Теперь мои дети будут голодные или как, куда обращаться!" — говорится в сообщении.

 

ПриватБанк
Обращение. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

Представитель ПриватБанка принес извинения за созданные неудобства, связанные с работой банкомата, и подчеркнул, что банк действует в рамках установленных правил.

По его словам, финучреждение работает по нормам Международной платежной системы. Поэтому нужно обращаться в банк, который выдал карту, поскольку там смогут:

  • идентифицировать личность как владельца карты;
  • подать заявку на возврат денег;
  • в случае подтверждения факта сбоя вернуть средства в установленный срок.

"Такой порядок обжалования операций регламентирован Международной платежной системой. Мы в свою очередь всегда прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее проработать заявку, когда она поступает к нам, и дать ответ Банку, выдавшему вам карту", — пояснили в Приватбанке.

Как отмечается на портале банка, банкоматы инкассируют по меньшей мере один раз в неделю, однако процедура возврата средств может занять гораздо больше времени.

В случае невыдачи средств банки подают заявки в ПриватБанк по инструкции и регламенту. По продолжительности на это уйдет времени от 5-30 дней и более. Поскольку каждый случай требует анализа, сроки возврата денег могут быть разными, но не позднее чем через 180 суток.

Снизить риски потери средств в банкомате поможет знание нескольких правил:

  • следует не использовать незнакомые банкоматы;
  • лучше выбирать банкомат финучреждения, выпустившего карту;
  • зимой не снимать денежные средства в банкомате на улице, лучше в отделении банка;
  • не снимать большие суммы средств за один раз.

Также есть риски потерять карту в банкомате, чтобы этого не произошло, можно воспользоваться сервисом снятия наличных денег "без карты".

Напомним, ранее в ПриватБанке посоветовали, как быстро сообщить банку о мошенниках через приложение "Приват24". Иногда именно из-за промедления происходит успешное незаконное списание средств неизвестными.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка имеют проблемы с выводом средств кэшбека. В финучреждениях посоветовали проводить подобные операции в рабочие часы во избежание возможных трудностей.

ПриватБанк банки банкоматы банковские карты деньги

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