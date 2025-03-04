ПриватБанк блокирует платежи на небольшие суммы — что надо знать клиентам

Платежная карта в банкомате. Фото: УНИАН

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали, почему могут блокировать платежи, а иногда банковские карты, в случае совершения операций даже с небольшими суммами средств. Там объяснили, что порядок подтверждения операций определяется специальным алгоритмом.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка в соцсети Facebook.

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В одном из сообщений гражданин обратился в ПриватБанк с вопросом, почему происходят блокировки платежей и требуют дополнительного подтверждения. При этом речь идет о небольших суммах финансовых операций.

"А когда ПриватБанк перестанет блокировать платежи, неделю невозможно работать, каждый платеж нужно подтверждать, идентифицировать, блокируют карты за снятие наличных, при том что суммы 500-700 грн", — отмечается в обращении клиента.

Почему действует усиленная проверка операций в банке

Представитель ПриватБанка отреагировал на сообщение, появившееся на странице финучреждения. Он объяснил, что в банке действуют определенные правила с целью защиты средств клиента.

Так, при осуществлении каждой финансовой операции банк проводит анализ множества параметров для обеспечения сохранности средств граждан.

Порядок подтверждения операций действует по специальному алгоритму, созданному на основе всего накопленного опыта проведения операций.

Таким образом, в зависимости от определения рискованности операции, безопасности сессии "Приват24", наличия защитных программ на устройстве:

подтверждение операции может отсутствовать;

осуществляться через смс-пароль;

в мессенджере приложения "Приват24";

через телефонный звонок на финансовый номер клиента.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в FB

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке до конца мая 2025 года будут действовать некоторые льготные тарифы. Речь идет о сниженной оплате за осуществление международных переводов на зарубежные карты.

Также мы писали, что в ПриватБанке планируют сделать платной одну из услуг. Речь идет об установлении фиксированной цены по доставке карт по стране и за рубежом.