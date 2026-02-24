ПриватБанк рекомендував перевипустити деякі карти — що варто знати

Банківська установа та картка. Фото: Freepik Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" клієнти мають замінити деякі пластикові картки, термін дії яких завершився або невдовзі добіжить кінця. Попри пролонгування старих карт, для них будуть недоступні деякі операції, зокрема за кордоном.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на дані пресцентру банку.

Що варто знати про старі картки ПриватБанку

Державний "ПриватБанк" неодноразово продовжував термін дії всіх карт під час воєнного стану. Ними можна виконувати більшість фінансових операцій. А саме:

здійснення розрахунків у точках продажу/онлайн по Україні;

зняття готівки через банкомати/термінали/каси;

здійснення операцій у вебверсії та застосунку "Приват24".

Проте вільно використовувати картки з пролонгованим терміном дії може бути проблематично за кордоном. За межами країни не скрізь можуть допускати для розрахунку старі картки. Єдиним варіантом для оплати за такими картками залишиться застосунок, однак і там можуть відхиляти оплату через деякі сайти.

Окрім того, актуальна пропозиція для заміни картки ще в низці випадків:

у разі появи ситуацій з шахрайськими списаннями;

у випадку пошкодження пластику;

у разі зміни особистих даних.

Йдеться про такі види карт:

Картка "Універсальна"; Картка для виплат; Картка "Універсальна Gold"; Картка "Юніора"; Картка "Ключ до рахунку"; Преміальні картки.

Як здійснити перевипуск карти та оплата

Клієнти, які не мають змоги спеціально прибути у банківське відділення, можуть замовити послугу з доставки карт.

У 2026 році ПриватБанк мав запровадити оплату за такий сервіс у 80 грн для всіх видів карт, незалежно від дальності маршруту по Україні, а для доставки карт за кордон хотіли встановити диференційований тариф. Однак у підсумку відмовились від такої ідеї.

Громадяни можуть замовити карту онлайн через "Приват24". Для цього потрібно зробити такі кроки:

у застосунку зайти в меню "Гаманець";

обрати карту, необхідну для заміни;

вказати адресу відділення;

підтвердити замовлення картки.

Чому ще ПриватБанк може заблокувати картки

Також ПриватБанк може позбавити клієнтів доступу до особистих фінансів через блокування карт, що пов’язані з недотриманням вимог. Найбільш поширені підстави для цього:

порушення зобов’язань (проблеми з оплатою кредиту та інших послуг);

відсутність поданих актуальних даних;

порушення у виконанні судових рішень/виконавчих проваджень (якщо є штрафи та невиплачена заборгованість);

відсутність фіноперацій за картою;

помилкове введення тричі поспіль PIN-коду;

непроходження фінансового моніторингу через непідтвердження легальних джерел коштів.

