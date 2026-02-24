ПриватБанк рекомендовал перевыпустить некоторые карты — что стоит знать

В ПриватБанке советуют перевыпустить некоторые карты — перечень
В государственном финучреждении "ПриватБанк" клиенты должны заменить некоторые пластиковые карты, срок действия которых завершился или вскоре подойдет к концу. Несмотря на пролонгирование старых карт, для них будут недоступны некоторые операции, в частности за рубежом.
Об этом рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-центра банка.
Что стоит знать о старых картах ПриватБанка
Государственный "ПриватБанк" неоднократно продлевал срок действия всех карт во время военного положения. Ими можно выполнять большинство финансовых операций. А именно:
- осуществление расчетов в точках продаж/онлайн по Украине;
- снятие наличных через банкоматы/терминалы/кассы;
- осуществление операций в веб-версии и приложении "Приват24".
Однако свободно использовать карты с пролонгированным сроком действия может быть проблематично за рубежом. За пределами страны не везде могут допускать для расчета старые карты. Единственным вариантом для оплаты по таким картам останется приложение, однако и там могут отклонять оплату через некоторые сайты.
Кроме того, актуально предложение для замены карт еще в ряде случаев:
- в случае появления ситуаций с мошенническими списаниями;
- в случае повреждения пластика;
- в случае изменения личных данных.
Речь идет о таких видах карт:
- Карта "Универсальная";
- Карта для выплат;
- Карта "Универсальная Gold";
- Карта "Юниора";
- Карта "Ключ к счету";
- Премиальные карты.
Как осуществить перевыпуск карты и оплата
Клиенты, которые не имеют возможности специально прибыть в банковское отделение, могут заказать услугу по доставке карт.
В 2026 году ПриватБанк должен был ввести оплату за такой сервис в 80 грн для всех видов карт, независимо от дальности маршрута по Украине, а для доставки карт за границу хотели установить дифференцированный тариф. Однако в итоге отказались от такой идеи.
Граждане могут заказать карту онлайн через "Приват24". Для этого нужно сделать следующие шаги:
- в приложении зайти в меню "Кошелек";
- выбрать карту, необходимой для замены;
- указать адрес отделения;
- подтвердить заказ карты.
Почему еще ПриватБанк может заблокировать карты
Также ПриватБанк может лишить клиентов доступа к личным финансам из-за блокировки карт, связанных с несоблюдением требований. Наиболее распространенные основания для этого:
- нарушение обязательств (проблемы с оплатой кредита и других услуг);
- отсутствие поданных актуальных данных;
- нарушения в исполнении судебных решений/исполнительных производств (если есть штрафы и невыплаченная задолженность);
- отсутствие финопераций по карте;
- ошибочное введение трижды подряд PIN-кода;
- непрохождение финансового мониторинга из-за неподтверждения легальных источников средств.
Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке есть возможность платить меньше за ряд международных переводов. По данным финучреждения, сниженный тариф будет актуален до конца марта текущего года.
Еще сообщалось, как обезопасить собственные деньги от несанкционированного списания в ПриватБанке. В частности, украинцам могут устанавливать лимиты в приложении финучреждения.
