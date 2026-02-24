ПриватБанк рекомендовал перевыпустить некоторые карты — что стоит знать

Банковское учреждение и карта. Фото: Freepik Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "ПриватБанк" клиенты должны заменить некоторые пластиковые карты, срок действия которых завершился или вскоре подойдет к концу. Несмотря на пролонгирование старых карт, для них будут недоступны некоторые операции, в частности за рубежом.

Что стоит знать о старых картах ПриватБанка

Государственный "ПриватБанк" неоднократно продлевал срок действия всех карт во время военного положения. Ими можно выполнять большинство финансовых операций. А именно:

осуществление расчетов в точках продаж/онлайн по Украине;

снятие наличных через банкоматы/терминалы/кассы;

осуществление операций в веб-версии и приложении "Приват24".

Однако свободно использовать карты с пролонгированным сроком действия может быть проблематично за рубежом. За пределами страны не везде могут допускать для расчета старые карты. Единственным вариантом для оплаты по таким картам останется приложение, однако и там могут отклонять оплату через некоторые сайты.

Кроме того, актуально предложение для замены карт еще в ряде случаев:

в случае появления ситуаций с мошенническими списаниями;

в случае повреждения пластика;

в случае изменения личных данных.

Речь идет о таких видах карт:

Карта "Универсальная"; Карта для выплат; Карта "Универсальная Gold"; Карта "Юниора"; Карта "Ключ к счету"; Премиальные карты.

Как осуществить перевыпуск карты и оплата

Клиенты, которые не имеют возможности специально прибыть в банковское отделение, могут заказать услугу по доставке карт.

В 2026 году ПриватБанк должен был ввести оплату за такой сервис в 80 грн для всех видов карт, независимо от дальности маршрута по Украине, а для доставки карт за границу хотели установить дифференцированный тариф. Однако в итоге отказались от такой идеи.

Граждане могут заказать карту онлайн через "Приват24". Для этого нужно сделать следующие шаги:

в приложении зайти в меню "Кошелек";

выбрать карту, необходимой для замены;

указать адрес отделения;

подтвердить заказ карты.

Почему еще ПриватБанк может заблокировать карты

Также ПриватБанк может лишить клиентов доступа к личным финансам из-за блокировки карт, связанных с несоблюдением требований. Наиболее распространенные основания для этого:

нарушение обязательств (проблемы с оплатой кредита и других услуг);

отсутствие поданных актуальных данных;

нарушения в исполнении судебных решений/исполнительных производств (если есть штрафы и невыплаченная задолженность);

отсутствие финопераций по карте;

ошибочное введение трижды подряд PIN-кода;

непрохождение финансового мониторинга из-за неподтверждения легальных источников средств.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке есть возможность платить меньше за ряд международных переводов. По данным финучреждения, сниженный тариф будет актуален до конца марта текущего года.

Еще сообщалось, как обезопасить собственные деньги от несанкционированного списания в ПриватБанке. В частности, украинцам могут устанавливать лимиты в приложении финучреждения.