Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Онлайн-оплата карткою ПриватБанку — як уникнути загроз

Онлайн-оплата карткою ПриватБанку — як уникнути загроз

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 07:01
Клієнти ПриватБанку можуть уникнути загроз під час онлайн-операцій — що варто знати
Картка банку в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які мають рахунки у держфінустанові "ПриватБанк", можуть убезпечити кошти від несанкціонованих списань. Це можливо, знаючи основні шахрайські прийоми, націлені на гроші клієнтів.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банківської установи.

Реклама
Читайте також:

Схеми, що становлять небезпеку для рахунків у ПриватБанку 

У фінустанові зазначають, клієнтам, у яких на банківських рахунках є значні суми коштів, необхідно бути інформованими про головні небезпечні підходи, що можуть загрожувати протиправним списанням. 

Саме знання про те, як діють шахраї, зможе допомогти зберегти кошти на рахунках. При цьому схеми регулярно осучаснюють, тому орієнтуватися в змінах є обов'язком клієнтів. З-поміж ключових правил, що допоможуть не втратити кошти, такі:

  1. Не рекомендують переходити на невідомі посилання з оголошеннями про надання соціальних виплат, перерахунку фінансової допомоги або реєстрації для виграшу.
  2. Не варто вводити реквізити власних платіжних карт на маловідомих чи навіть підозрілих інтернет-сайтах.
  3. Потрібно тримати в секреті три цифри на звороті платіжної картки, а також коди та одноразові паролі як банку, так і мобільного оператора, пін-кодів до картки.
  4. Ні в якому разі не підтверджувати платежі чи операції, якщо їх не здійснювали особисто. 
  5. Не відповідати на дзвінки у месенджерах Telegram, Viber чи інших нібито від банку. У разі надходження такого дзвінка, необхідно одразу заблокувати без зволікань. У банку є лише один короткий номер 3700 для контактів з клієнтами. Лише іноді можуть здійснюватися дзвінки з інших номерів. 

Перевірити підозрілий номер можна у мобільному застосунку "Приват24". Для цього необхідно:

  • зайти в меню;
  • обрати комунікації;
  • дзвінки;
  • натиснути опцію "Перевірити номер телефону".

Встановлення ліміту на онлайн-оплати у "Приват24"

Якщо людина користується онлайн-покупками, то варто встановити мінімальний ліміт. Це не дозволить шахраям списати вище вказаної суми. Проте, якщо в інтернеті не відбувається купівель, то взагалі можна встановити нульовий ліміт.

Для того, щоб встановити потрібний ліміт, необхідно увімкнути перемикач "Оплата в Інтернеті". Інтернет-обмеження враховуватиме виключно ті платежі, які не потребуватимуть підтвердження.

У разі, якщо перемикач вимкнено, то онлайн-купівлі будуть заборонені, за винятком тих, що потребують підтвердження (через SMS/Приват24).

Щоб змінити інтернет-ліміт, потрібно:

  • у застосунку обрати необхідну картку;
  • зайти в меню "Керування карткою";
  • обрати "Ліміти";
  • перейти в "Оплата в Інтернеті";
  • вказати або змінити суму інтернет-ліміту.

Як сповістити про шахрайство у застосунку

Для відправлення звернення через "Приват24" у разі надходження підозрілих дзвінків, під час яких невідомі хотіли отримати особисті дані, потрібно:

  • зайти у меню "Комунікації";
  • обрати "Повідомити про шахрайство";
  • вказати певну ситуацію";
  • зазначити номер телефона, з якого надійшов дзвінок;
  • обрати "Продовжити";
  • зазначити дані та обрати карту, за якою були повідомлені дані шахраям;
  • уточнити деталі ситуації;
  • натиснути "Продовжити";
  • виконати рекомендації на екрані.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку попередили про загрозу можливих труднощів у разі здійснення операцій з поповнення чи зняття коштів з карт у терміналах. Негаразди можливі під час вимкнення світла. 

Ще повідомлялося, що у ПриватБанку можна оформлювати пенсійні карти для військових пенсіонерів. Відомо, які діють тарифи на грошові перекази та які передбачені переваги у 2026 році. 

ПриватБанк гроші банки шахрайство банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації