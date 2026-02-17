Клієнти ПриватБанку можуть уникнути загроз під час онлайн-операцій — що варто знати

Картка банку в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які мають рахунки у держфінустанові "ПриватБанк", можуть убезпечити кошти від несанкціонованих списань. Це можливо, знаючи основні шахрайські прийоми, націлені на гроші клієнтів.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банківської установи.

Схеми, що становлять небезпеку для рахунків у ПриватБанку

У фінустанові зазначають, клієнтам, у яких на банківських рахунках є значні суми коштів, необхідно бути інформованими про головні небезпечні підходи, що можуть загрожувати протиправним списанням.

Саме знання про те, як діють шахраї, зможе допомогти зберегти кошти на рахунках. При цьому схеми регулярно осучаснюють, тому орієнтуватися в змінах є обов'язком клієнтів. З-поміж ключових правил, що допоможуть не втратити кошти, такі:

Не рекомендують переходити на невідомі посилання з оголошеннями про надання соціальних виплат, перерахунку фінансової допомоги або реєстрації для виграшу. Не варто вводити реквізити власних платіжних карт на маловідомих чи навіть підозрілих інтернет-сайтах. Потрібно тримати в секреті три цифри на звороті платіжної картки, а також коди та одноразові паролі як банку, так і мобільного оператора, пін-кодів до картки. Ні в якому разі не підтверджувати платежі чи операції, якщо їх не здійснювали особисто. Не відповідати на дзвінки у месенджерах Telegram, Viber чи інших нібито від банку. У разі надходження такого дзвінка, необхідно одразу заблокувати без зволікань. У банку є лише один короткий номер 3700 для контактів з клієнтами. Лише іноді можуть здійснюватися дзвінки з інших номерів.

Перевірити підозрілий номер можна у мобільному застосунку "Приват24". Для цього необхідно:

зайти в меню;

обрати комунікації;

дзвінки;

натиснути опцію "Перевірити номер телефону".

Встановлення ліміту на онлайн-оплати у "Приват24"

Якщо людина користується онлайн-покупками, то варто встановити мінімальний ліміт. Це не дозволить шахраям списати вище вказаної суми. Проте, якщо в інтернеті не відбувається купівель, то взагалі можна встановити нульовий ліміт.

Для того, щоб встановити потрібний ліміт, необхідно увімкнути перемикач "Оплата в Інтернеті". Інтернет-обмеження враховуватиме виключно ті платежі, які не потребуватимуть підтвердження.

У разі, якщо перемикач вимкнено, то онлайн-купівлі будуть заборонені, за винятком тих, що потребують підтвердження (через SMS/Приват24).

Щоб змінити інтернет-ліміт, потрібно:

у застосунку обрати необхідну картку;

зайти в меню "Керування карткою";

обрати "Ліміти";

перейти в "Оплата в Інтернеті";

вказати або змінити суму інтернет-ліміту.

Як сповістити про шахрайство у застосунку

Для відправлення звернення через "Приват24" у разі надходження підозрілих дзвінків, під час яких невідомі хотіли отримати особисті дані, потрібно:

зайти у меню "Комунікації";

обрати "Повідомити про шахрайство";

вказати певну ситуацію";

зазначити номер телефона, з якого надійшов дзвінок;

обрати "Продовжити";

зазначити дані та обрати карту, за якою були повідомлені дані шахраям;

уточнити деталі ситуації;

натиснути "Продовжити";

виконати рекомендації на екрані.

