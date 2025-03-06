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У ПриватБанку попередили, що буде з картками у червні

6 березня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк назвав термін, на який насправді продовжили картки
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державному "ПриватБанку" розповіли про особливі правила під час воєнного стану щодо старих платіжних карток, у яких закінчився термін дії. Зокрема, уточнили, що чекає клієнтів у червні 2025 року.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як повідомила одна з клієнток, термін дії її платіжної картки добігає кінця через три місяці. У зв'язку з цим вирішила уточнити, чи планує фінустанова повторно пролонгувати дію старих карток і на який час, адже інакше — доведеться звертатися до відділення банку для перевипуску картки.

"... В мене дія карти закінчується в червні 2025 року. Чи буде автоматично продовжений термін дії карти у зв'язку з воєнним станом і якщо так, то на який термін?..." — йдеться у зверненні у соцмережі.

Термін дії карток на час воєнного стану

Представник фінустанови прокоментував повідомлення з приводу чинності пластикових карток. За рішенням ПриватБанку, на період воєнного стану термін використання всіх карток банку продовжено на 30 місяців.

У зв'язку з цим карта клієнтки ПриватБанку буде дійсною і після червня поточного року. З огляду на це, користувачам необов'язково звертатися у банківське відділення для  здійснення заміни старих карток.

Для таких карток залишаться доступними наступні операції:

  • оплата в магазинах по POS-терміналу;
  • зняття готівки в банкоматах;
  • операції в застосунку "Приват24";
  • поповнення рахунку у будь-який зручний спосіб.

Водночас, для повноцінного розрахунку в інтернеті потрібно створити Digital-картку або інтернет-картку в "Приват24", перерахувавши на неї кошти.

Також за необхідності можна скористатися послугою з доставки картки. 

 

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: ПриватБанк у FB

Раніше ми писали, що у ПриватБанку попередили клієнтів про загрозу блокування платежів чи рахунків. Там наголосили, що нині діють посилені правила з метою захисту від шахраїв.

Також ПриватБанк подарував клієнтам знижки на міжнародні перекази на закордонні картки. Йдеться про дію пільгових тарифів до кінця травня поточного року.

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