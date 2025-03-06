ПриватБанк назвав термін, на який насправді продовжили картки

У ПриватБанку попередили, що буде з картками у червні
У державному "ПриватБанку" розповіли про особливі правила під час воєнного стану щодо старих платіжних карток, у яких закінчився термін дії. Зокрема, уточнили, що чекає клієнтів у червні 2025 року.
Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.
Проблема старих карток ПриватБанку під час війни
Як повідомила одна з клієнток, термін дії її платіжної картки добігає кінця через три місяці. У зв'язку з цим вирішила уточнити, чи планує фінустанова повторно пролонгувати дію старих карток і на який час, адже інакше — доведеться звертатися до відділення банку для перевипуску картки.
"... В мене дія карти закінчується в червні 2025 року. Чи буде автоматично продовжений термін дії карти у зв'язку з воєнним станом і якщо так, то на який термін?..." — йдеться у зверненні у соцмережі.
Термін дії карток на час воєнного стану
Представник фінустанови прокоментував повідомлення з приводу чинності пластикових карток. За рішенням ПриватБанку, на період воєнного стану термін використання всіх карток банку продовжено на 30 місяців.
У зв'язку з цим карта клієнтки ПриватБанку буде дійсною і після червня поточного року. З огляду на це, користувачам необов'язково звертатися у банківське відділення для здійснення заміни старих карток.
Для таких карток залишаться доступними наступні операції:
- оплата в магазинах по POS-терміналу;
- зняття готівки в банкоматах;
- операції в застосунку "Приват24";
- поповнення рахунку у будь-який зручний спосіб.
Водночас, для повноцінного розрахунку в інтернеті потрібно створити Digital-картку або інтернет-картку в "Приват24", перерахувавши на неї кошти.
Також за необхідності можна скористатися послугою з доставки картки.
Раніше ми писали, що у ПриватБанку попередили клієнтів про загрозу блокування платежів чи рахунків. Там наголосили, що нині діють посилені правила з метою захисту від шахраїв.
Також ПриватБанк подарував клієнтам знижки на міжнародні перекази на закордонні картки. Йдеться про дію пільгових тарифів до кінця травня поточного року.
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