ПриватБанк назвал срок, на который на самом деле продлили карты

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" рассказали об особых правилах во время военного положения в отношении старых платежных карт, у которых закончился срок действия. В частности, уточнили, что ждет клиентов в июне 2025 года.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Как сообщила одна из клиенток, срок действия ее платежной карты подходит к концу через три месяца. В связи с этим решила уточнить, планирует ли финучреждение повторно пролонгировать действие старых карт и на какое время, ведь иначе — придется обращаться в отделение банка для перевыпуска карты.

"... У меня действие карты заканчивается в июне 2025 года. Будет ли автоматически продлен срок действия карты в связи с военным положением и если да, то на какой срок?..." — говорится в обращении в соцсети.

Срок действия карт на время военного положения

Представитель финучреждения прокомментировал сообщение по поводу действия пластиковых карт. По решению ПриватБанка, на период военного положения срок использования всех карт банка продлен на 30 месяцев.



В связи с этим карта клиентки ПриватБанка будет действительной и после июня текущего года. Учитывая это, пользователям необязательно обращаться в банковское отделение для осуществления замены старых карт.

Для таких карт останутся доступными следующие операции:

оплата в магазинах по POS-терминалу;

снятие наличных в банкоматах;

операции в приложении "Приват24";

пополнение счета любым удобным способом.

В то же время, для полноценного расчета в интернете нужно создать Digital-карту или интернет-карту в "Приват24", перечислив на нее средства.

Также при необходимости можно воспользоваться услугой по доставке карты.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в FB

Ранее мы писали, что в ПриватБанке предупредили клиентов об угрозе блокировки платежей или счетов. Там отметили, что сейчас действуют усиленные правила с целью защиты от мошенников.

Также ПриватБанк подарил клиентам скидки на международные переводы на зарубежные карты. Речь идет о действии льготных тарифов до конца мая текущего года.