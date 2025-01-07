У ПриватБанку назвали основні причини скорочення кредитних лімітів клієнтам

Відділення ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" пояснив, що впливає на рішення про надання кредитного ліміту клієнтам. На обмеження у такому праві скаржаться українці.

Відповідне повідомлення розміщене на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Обмеження в правах на кредитні ліміти в ПриватБанку

Як зазначається у повідомленні, наприкінці минулого року банк удвічі скоротив кредитний ліміт клієнтові. Чоловік здивований такому рішенню банку, оскільки три роки користувався кредитом і банк заробляв на цьому проценти, а нині його обмежили у правах.

"Перед новим роком прийшло привітання про суму кредитного ліміту — в листопаді було 711 грн, а грудні за чотири дні до нового року — 311 грн. То що це. За три роки мого повернення процентів кредиту скільки банк на мені заробив, то що тепер", — йдеться у повідомленні.

Що впливає на рішення у наданні кредитного ліміту

У ПриватБанку пояснили, що рішення про надання кредитного ліміту банк ухвалює, аналізуючи дуже багато чинників. А саме:

наявність кредитів в інших установах;

протерміновані платежі;

нарахування зарплати;

активне користування карткою;

інші чинники.

"Ми дуже рекомендуємо Вам активно користуватись карткою і надалі, тоді наступного разу шансів отримати кредит буде значно більше. Якщо нам будуть потрібні від вас документи, що підтверджують дохід — ми обов'язково це вкажемо при подачі заявки в Приват24", — додали у фінустанові.

На сайті банку зазначається, що кредитний ліміт вважається беззаперечною перевагою кредитних карт порівняно зі звичайними кредитами. Клієнти можуть користуватися будь-коли позиковими коштами. Зокрема, є можливість не переплатити відсотки, якщо повернути кошти за час дії пільгового періоду.

Свій кредитний ліміт можна перевірити у Приватбанку самостійно. Зокрема:

через банкомат;

через термінал самообслуговування;

зателефонувавши до оператора;

через Інтернет-банк Приват24.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Раніше ми писали, деякі клієнти втрачають можливість робити онлайн-покупки. Днями фінустанова заблокувала доступ до рахунку після спроби купити товар в інтернет-магазині.

Також повідомляли, що ПриватБанк спільно з Mastercard запустив спецпрограму для клієнтів. В її рамках можна отримати кешбек за SWIFT-перекази до 2,5 тис. гривень.