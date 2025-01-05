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Клієнтка ПриватБанку не змогла розплатитися в інтернеті — причина

5 січня 2025 07:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ПриватБанк і покупки в інтернеті — чому банк блокує рахунки клієнтам
Відділення ПриватБанку. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Клієнти державного "ПриватБанку" втрачають можливість здійснювати покупки в інтернеті. Так, нещодавно українка втратила доступ до свого карткового рахунку після того, як намагалася заплатити за товар, придбаний в онлайн-магазині.

Про цю ситуацію вона написала на сайті "Мінфін" у розділі, де українці залишають скарги на фінансові установи. 

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Як розповіла клієнтка, перед купівлею вона переказала свою зарплату на віртуальну карту "ПриватБанку" з картки іншого банку. Після цього жінка на сайті магазину Maudau замовила товар на суму у 813 грн, але оплатити замовлення вже не змогла. 

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"Мені заблокували рахунок "у зв’язку з чинним законодавством". Завтра не можна буде розрахуватися в магазині, бо також їм щось здасться. І це картка Gold Club", — йдеться у повідомленні. 

Що відповіли у ПриватБанку

Державна установа наразі опублікувала стандартну відповідь на скаргу клієнтки. 

"Нам дуже прикро, що сталась така ситуація. Дозвольте, будь ласка, нам детальніше все перевірити та розібратись в обставинах. Для уточнення звернулись до вас у приватні повідомлення", — відповіли представники банку. 

Раніше стало відомо, що громадянам не віддають майно, яке вони взяли у лізинг чи у кредит в "ПриватБанку". Деякі клієнти, наприклад, не можуть переоформити автомобіль. 

Ще ми розповідали, що клієнти установи змушені платити гроші за безплатні послуги. Йдеться про користування пакетом Premium PLUS.

Мінфін ПриватБанк гроші банки скарги

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