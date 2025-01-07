В ПриватБанке назвали основные причины сокращения кредитных лимитов клиентам

Отделение ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" объяснил, что влияет на решение в предоставлении кредитного лимита клиентам. На ограничения в таком праве жалуются украинцы.

Соответствующее сообщение размещено на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Ограничения в правах на кредитные лимиты в ПриватБанке

Как отмечается в сообщении, в конце прошлого года банк вдвое сократил кредитный лимит клиенту. Мужчина удивлен такому решению банка, поскольку три года пользовался кредитом и банк зарабатывал на этом проценты, а сейчас его ограничили в правах.

"Перед новым годом пришло поздравление о сумме кредитного лимита — в ноябре было 711 грн, а декабре за четыре дня до нового года — 311 грн. Так что это. За три года моего возврата процентов кредита сколько банк на мне заработал, то что теперь", — говорится в сообщении.

Что влияет на решение в предоставлении кредитного лимита

В ПриватБанке объяснили, что решение о предоставлении кредитного лимита банк принимает, анализируя очень много факторов. А именно:

наличие кредитов в других учреждениях;

просроченные платежи;

начисление зарплаты;

активное пользование картой;

другие факторы.

"Мы очень рекомендуем Вам активно пользоваться картой и в дальнейшем, тогда в следующий раз шансов получить кредит будет значительно больше. Если нам потребуются от вас документы, подтверждающие доход — мы обязательно это укажем при подаче заявки в Приват24", — добавили в финучреждении.

На сайте банка отмечается, что кредитный лимит считается неоспоримым преимуществом кредитных карт по сравнению с обычными кредитами. Клиенты могут пользоваться в любое время заемными средствами. В частности, есть возможность не переплатить проценты, если вернуть средства за время действия льготного периода.

Свой кредитный лимит можно проверить в ПриватБанке самостоятельно. В частности:

через банкомат;

через терминал самообслуживания;

позвонив оператору;

через Интернет-банк Приват24.

Скриншот. Источник: Минфин

Ранее мы писали, некоторые клиенты теряют возможность делать онлайн-покупки. На днях финучреждение заблокировало доступ к счету после попытки купить товар в интернет-магазине.

Также сообщалось, что ПриватБанк совместно с Mastercard запустил спецпрограмму для клиентов. В ее рамках можно получить кешбэк за SWIFT-переводы до 2,5 тыс. гривен.