ПриватБанк обіцяє кешбек за SWIFT-перекази — як скористатися

Застосунок Приват24. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" у партнерстві з Mastercard запустив спеціальну програму для клієнтів. В її рамках нараховуватиме кешбек за SWIFT-перекази.

Про це інформує пресслужба банку.

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Там зазначили, що спеціальна програма дозволить отримувати компенсації під час зарахування SWIFT-переказів з-за кордону на картки Mastercard від ПриватБанку.

"Клієнти ПриватБанку отримуватимуть SWIFT-перекази на картки Mastercard з кешбеком до 2,5 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Учасники програми зможуть отримати кешбек 150 грн за перший переказ, а також вигравати кешбек від 250 до 2,5 тис. грн щомісяця. Кожен SWIFT-переказ на суму від 200 доларів (чи валютний еквівалент) на картку Mastercard від ПриватБанку долучиться до розіграшу автоматично.

Очікується, що програма діятиме до 20 червня 2025 року.

Як отримати реквізити для SWIFT-переказу

У банку зауважили, що SWIFT-перекази через ПриватБанк мають свої переваги:

немає обмежень за сумою;

є можливість здійснювати онлайн-відстеження переказів;

діє спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.

"Зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин", — повідомили у ПриватБанку.

У банку також пояснили, як отримати реквізити для SWIFT-переказу у застосунку "Приват24".

Також можна отримати реквізити картки для зарахування SWIFT у вебверсії "Приват24".

Раніше ми розповідали, як клієнтка ПриватБанку за лічені хвилини втратила 70 тис. гривень, перейшовши на фейкове посилання олх-доставки. Чат-бот не зміг вчасно допомогти.

Також ми писали, що ПриватБанк просить клієнтів надати згоду на можливе розкриття банківської таємниці. Таке прохання надходить під час оновлення анкетних даних.