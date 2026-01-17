В ПриватБанке рассказали, как начать зарабатывать деньги на одном из сервисов

В ПриватБанке объяснили, как со счетов получить быстрый доход
В государственном "ПриватБанке" рассказали, как клиентам начать быстро зарабатывать с имеющейся суммы на счету, получая без всяких усилий 5% годовых. Речь идет об особенностях банковского предложения "Конверт".
Об этом говорится в объяснении ПриватБанка в YouTube.
Быстрый доход с сумм на счетах в ПриватБанке
В рамках проекта "Агент 3700", посвященном основам финансовой грамотности, украинцам рассказали о преимуществах личного счета в "Приват24" под названием "Конверт".
"Как положить деньги в Конверт и получить больше? В новых сериях проекта Агент 3700 раскрываем, как Конверты в ПриватБанке могут не просто хранить, но и зарабатывать деньги", — говорится в сообщении.
Соответствующий сервис позволяет легко управлять собственными финансами, а также зарабатывать без усилий. ПриватБанк гарантирует начисление дохода в размере 5% годовых (в гривнах) на "Конверты" при условии, что накопленная сумма превышает 3 тыс. грн.
Для такого счета также доступны следующие операции:
- Осуществлять переводы или оплачивать покупки с "Конверта", как с обычной карты;
- Получать переводы от других/создавать совместные сборы;
- Настроить автоматическое пополнение для незаметных накоплений;
- "Заклеить конверт", что позволит сохранить деньги от импульсивных покупок;
- Создавать до 15 "Конвертов" в гривнах, долларах или евро.
Минимальной суммы для открытия "Конверта" нет, а срок действия договора: 10 лет.
Проценты выплачиваются ежемесячно 1-го числа. В частности, в феврале можно будет получить начисления за январь. Средства разрешается тратить в любое время, а проценты в дальнейшем продолжат начисляться.
Как создать "Конверт" в ПриватБанке
Для того, чтобы начать пользоваться преимуществами соответствующего сервиса, необходимо выполнить несколько шагов в приложении "Приват24". А именно:
- выбрать или написать название "Конверта";
- указать необходимую валюту UA/USD/EUR;
- добавить описание, как будут расходоваться средства;
- указать цель, что является важным стимулом для накоплений;
- визуализировать "Конверт", подобрав изображение.
Ранее сообщалось, что в ПриватБанке за осуществление платежей через "Приват24" может возникнуть возможность получить денежное вознаграждение. Максимальная сумма, которую могут разыграть, составляет 100 тыс. грн.
Еще писали, как в ПриватБанке получить 2 тыс. грн помощи от государства. Речь идет о выплатах по программе "Скрининг здоровья 40+".
