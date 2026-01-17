В ПриватБанке рассказали, как начать зарабатывать деньги на одном из сервисов

Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали, как клиентам начать быстро зарабатывать с имеющейся суммы на счету, получая без всяких усилий 5% годовых. Речь идет об особенностях банковского предложения "Конверт".

Об этом говорится в объяснении ПриватБанка в YouTube.

Реклама

Читайте также:

Быстрый доход с сумм на счетах в ПриватБанке

В рамках проекта "Агент 3700", посвященном основам финансовой грамотности, украинцам рассказали о преимуществах личного счета в "Приват24" под названием "Конверт".

"Как положить деньги в Конверт и получить больше? В новых сериях проекта Агент 3700 раскрываем, как Конверты в ПриватБанке могут не просто хранить, но и зарабатывать деньги", — говорится в сообщении.

Соответствующий сервис позволяет легко управлять собственными финансами, а также зарабатывать без усилий. ПриватБанк гарантирует начисление дохода в размере 5% годовых (в гривнах) на "Конверты" при условии, что накопленная сумма превышает 3 тыс. грн.

Для такого счета также доступны следующие операции:

Осуществлять переводы или оплачивать покупки с "Конверта", как с обычной карты; Получать переводы от других/создавать совместные сборы; Настроить автоматическое пополнение для незаметных накоплений; "Заклеить конверт", что позволит сохранить деньги от импульсивных покупок; Создавать до 15 "Конвертов" в гривнах, долларах или евро.

Минимальной суммы для открытия "Конверта" нет, а срок действия договора: 10 лет.

Проценты выплачиваются ежемесячно 1-го числа. В частности, в феврале можно будет получить начисления за январь. Средства разрешается тратить в любое время, а проценты в дальнейшем продолжат начисляться.

Как создать "Конверт" в ПриватБанке

Для того, чтобы начать пользоваться преимуществами соответствующего сервиса, необходимо выполнить несколько шагов в приложении "Приват24". А именно:

выбрать или написать название "Конверта";

указать необходимую валюту UA/USD/EUR;

добавить описание, как будут расходоваться средства;

указать цель, что является важным стимулом для накоплений;

визуализировать "Конверт", подобрав изображение.

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке за осуществление платежей через "Приват24" может возникнуть возможность получить денежное вознаграждение. Максимальная сумма, которую могут разыграть, составляет 100 тыс. грн.



Еще писали, как в ПриватБанке получить 2 тыс. грн помощи от государства. Речь идет о выплатах по программе "Скрининг здоровья 40+".