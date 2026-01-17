Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В ПриватБанке объяснили, как со счетов получить быстрый доход

В ПриватБанке объяснили, как со счетов получить быстрый доход

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 07:01
В ПриватБанке рассказали, как начать зарабатывать деньги на одном из сервисов
Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали, как клиентам начать быстро зарабатывать с имеющейся суммы на счету, получая без всяких усилий 5% годовых. Речь идет об особенностях банковского предложения "Конверт".

Об этом говорится в объяснении ПриватБанка в YouTube.

Реклама
Читайте также:

Быстрый доход с сумм на счетах в ПриватБанке

В рамках проекта "Агент 3700", посвященном основам финансовой грамотности, украинцам рассказали о преимуществах личного счета в "Приват24" под названием "Конверт".

"Как положить деньги в Конверт и получить больше? В новых сериях проекта Агент 3700 раскрываем, как Конверты в ПриватБанке могут не просто хранить, но и зарабатывать деньги", — говорится в сообщении.

Соответствующий сервис позволяет легко управлять собственными финансами, а также зарабатывать без усилий. ПриватБанк гарантирует начисление дохода в размере 5% годовых (в гривнах) на "Конверты" при условии, что накопленная сумма превышает 3 тыс. грн.

Для такого счета также доступны следующие операции:

  1. Осуществлять переводы или оплачивать покупки с "Конверта", как с обычной карты;
  2. Получать переводы от других/создавать совместные сборы;
  3. Настроить автоматическое пополнение для незаметных накоплений;
  4. "Заклеить конверт", что позволит сохранить деньги от импульсивных покупок;
  5. Создавать до 15 "Конвертов" в гривнах, долларах или евро.

Минимальной суммы для открытия "Конверта" нет, а срок действия договора: 10 лет.

Проценты выплачиваются ежемесячно 1-го числа. В частности, в феврале можно будет получить начисления за январь. Средства разрешается тратить в любое время, а проценты в дальнейшем продолжат начисляться.

Как создать "Конверт" в ПриватБанке

Для того, чтобы начать пользоваться преимуществами соответствующего сервиса, необходимо выполнить несколько шагов в приложении "Приват24". А именно:

  • выбрать или написать название "Конверта";
  • указать необходимую валюту UA/USD/EUR;
  • добавить описание, как будут расходоваться средства;
  • указать цель, что является важным стимулом для накоплений;
  • визуализировать "Конверт", подобрав изображение.

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке за осуществление платежей через "Приват24" может возникнуть возможность получить денежное вознаграждение. Максимальная сумма, которую могут разыграть, составляет 100 тыс. грн.

Еще писали, как в ПриватБанке получить 2 тыс. грн помощи от государства. Речь идет о выплатах по программе "Скрининг здоровья 40+".

ПриватБанк деньги банки Приват24 банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации