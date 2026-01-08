Дія.Картка від ПриватБанку — які передбачені комісії за операції та послуги

Смартфон з "Приват24" у руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть оформити універсальну "Дія.Картка" для більш зручного отримання усіх державних виплат. Відомо, які передбачені комісії за основні операції та послуги такою картою у 2026 році.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на тарифну інформацію банку.

Реклама

Читайте також:

Переваги "Дія.Картки" від ПриватБанку

Клієнтам фінустанови, які отримують різноманітні соціальні виплати від держави, доступна для замовлення цифрова (віртуальна) "Дія.Картка". На неї можна легко оформлювати та отримувати державні виплати. Зараз доступні такі програми "Пакунок школяра", "єКнига", "Ветеранський спорт" та інші. Вона передбачає:

поточний рахунок — для отримання держвиплат без обмежень на використання грошей;

рахунки програм — для можливості участі в окремих держініціативах з конкретними умовами витрат.

Зокрема, з поточного рахунку українці можуть вільно витрачати кошти, переказувати їх або знімати готівку. Окрім того, вона дозволяє:

підключати рахунки інших держпрограм за необхідності;

поповнювати поточний рахунок у зручний спосіб.

Які передбачені комісії для "Дія.Картка"

Згідно з тарифною політикою ПриватБанку, відкриття "Дія.Картка" не передбачає стягнення коштів. Також немає комісії за перевипуск картки.

Не тарифікуються цільові зарахування: зарплата, пенсійні/соціальні виплати, зарахування виплат переселенцям, виплати за військовими облігаціями.

За нецільове поповнення, крім виплат з Ощадбанку на рахунок єдиних реквізитів (зарплати, пенсії, соцвиплат) стягують 0,5% від суми (максимально 50 грн) за поповнення в межах України, проте не тарифікується за перекази з рахунків та бізнес-карт ФОП.

Також не стягують плату під час розрахунку за товари та послуги у магазинах та інтернеті з поточного рахунку, до якого емітовано "Дія.Картку" та рахунків зі спецрежимом використання. А також за перекази з поточного рахунку на Картку Універсальна/Картку Універсальна Gold/Преміальні картки/Інтернет-картку/Картку Юніора. Не передбачена комісія і за розрахунок за комунальні платежі через "Приват24" з поточного рахунку, до якого емітовано "Дія.Картку", та рахунків зі спецрежимом використання

Водночас на зняття готівки з поточного рахунка в банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном передбачена комісія у 2%.

За отримання балансу на чек у банкоматі та терміналі самообслуговування ПриватБанку, окрім чека операції зняття готівки, стягують 3 грн.

Окрім того, додаткова комісія за зняття коштів з "Дія.Картки" без картки в касі або через банкомат за допомогою послуги "Операції без картки" ередбачені такі комісії:

у касах — 0,2%, мінімально 5 грн (зняття через QR-код/з Digital картки — 0 грн).

у банкоматах — 2 грн (окрім зняття шляхом QR-коду).

Якщо до картки підключена послуга "Всі SMS" щодо інформування про фінансові операції, то щомісяця списуватимуть по 39 грн/міс.

Тарифи. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми розповідали, як клієнтам ПриватБанку отримати 2 тис. грн. Для цього в застосунку "Приват24" потрібно відкрити "Дія.Картку".

Ще писали, що в ПриватБанку можна перевипустити шість видів карт. Їх можна замінити не тільки тоді, коли термін дії добіг кінця.