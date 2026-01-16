Розрахунки у Приват24 — хто може отримати до 100 тис. грн до 1 березня

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати від 25 тис. до 100 тис. грн за здійснення платежів через мобільний застосунок "Приват24". Такий шанс з'явиться за сім оплат карткою Mastercard.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію, розміщену на офіційній сторінці банківської установи.

Як отримати гроші за платежі у "Приват24"

Згідно з інформацією фінустанови, до 1 березня 2026 року кожні сім оплат карткою Mastercard через мобільний застосунок "Приват24" дадуть шанс виграти до 100 тис. грн.

Клієнти банку можуть здійснювати різноманітні платежі через застосунок. Зокрема, участь в акції гарантуватимуть також автоплатежі. Йдеться про

розрахунки за комунальні послуги;

оплату штрафів та податків;

перерахунок грошей за навчання в школі/дитсадку/виші;

здійснення благодійних внесків;

розрахунок за товари та послуги на рахунки ФОП/юросіб.

Щомісяця передбачається розіграш таких грошових подарунків:

25 тис. грн — отримають п'ять переможців за місяць (загалом 15 осіб); 50 тис. грн — оберуть два переможці за місяць (загалом 6 осіб); 100 тис. грн — визначать одного переможця за місяць (загалом 3 особи).

Інструкція для участі в акції

Згідно з правилами, до акції допускаються виключно повнолітні клієнти ПриватБанку. Має бути наявний ідентифікаційний код та активна картка Mastercard. Далі необхідно:

пройти реєстрацію на сайті ПриватБанку з акцією;

зробити мінімально сім платежів картою Mastercard;

дочекатися результату щомісячного розіграшу.

Банк обиратиме переможців рандомним шляхом. Результати оприлюднять на сторінці акції. У разі перемоги повідомлення надійде у застосунок "Приват24".

"Переможців буде визначено за допомогою ресурсу Random.org серед усіх учасників, які виконали умови акції на дату проведення розіграшу. Під час розіграшів у кінці етапів акції буде визначено по 8 переможців. Загалом протягом акції буде визначено 24 переможці", — пояснили у банку.

Сторінка з акцією. Джерело: ПриватБанк

