Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Платежі у "Приват24" — хто може отримати 100 тис. гривень

Платежі у "Приват24" — хто може отримати 100 тис. гривень

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 07:01
Розрахунки у Приват24 — хто може отримати до 100 тис. грн до 1 березня
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати від 25 тис. до 100 тис. грн за здійснення платежів через мобільний застосунок "Приват24". Такий шанс з'явиться за сім оплат карткою Mastercard. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію, розміщену на офіційній сторінці банківської установи.

Реклама
Читайте також:

Як отримати гроші за платежі у "Приват24"

Згідно з інформацією фінустанови, до 1 березня 2026 року кожні сім оплат карткою Mastercard через мобільний застосунок "Приват24" дадуть шанс виграти до 100 тис. грн. 

Клієнти банку можуть здійснювати різноманітні платежі через застосунок. Зокрема, участь в акції гарантуватимуть також автоплатежі. Йдеться про

  • розрахунки за комунальні послуги;
  • оплату штрафів та податків;
  • перерахунок грошей за навчання в школі/дитсадку/виші;
  • здійснення благодійних внесків;
  • розрахунок за товари та послуги на рахунки ФОП/юросіб.

Щомісяця передбачається розіграш таких грошових подарунків:

  1. 25 тис. грн  — отримають п'ять переможців за місяць (загалом 15 осіб);
  2. 50 тис. грн — оберуть два переможці за місяць (загалом 6 осіб);
  3. 100 тис. грн — визначать одного переможця за місяць (загалом 3 особи).

Інструкція для участі в акції 

Згідно з правилами, до акції допускаються виключно повнолітні клієнти ПриватБанку. Має бути наявний ідентифікаційний код та активна картка Mastercard. Далі необхідно:

  • пройти реєстрацію на сайті ПриватБанку з акцією;
  • зробити мінімально сім платежів картою Mastercard;
  • дочекатися результату щомісячного розіграшу.

Банк обиратиме переможців рандомним шляхом. Результати оприлюднять на сторінці акції. У разі перемоги повідомлення надійде у застосунок "Приват24".

"Переможців буде визначено за допомогою ресурсу Random.org серед усіх учасників, які виконали умови акції на дату проведення розіграшу. Під час розіграшів у кінці етапів акції буде визначено по 8 переможців. Загалом протягом акції буде визначено 24 переможці", — пояснили у банку.

ПриватБанк
Сторінка з акцією. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, що в ПриватБанку можна платити менше під час розрахунку за комунальні послуги. Відомо, які діють тарифи у 2026 році.  

Також повідомлялося, що клієнтам ПриватБанку радять перевипустити карти, попри пролонгацію терміну дії. У фінустанові пояснили, для кого рекомендація є актуальною.   

ПриватБанк гроші Приват24 банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації