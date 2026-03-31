У ПриватБанку пояснили, як шахраї обходять систему захисту

Банківське відділення у Києві.

Деякі клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" втрачають гроші з рахунків через шахрайські дії. Попри банківську систему захисту, невідомі все одно можуть знімати всі виплати з пенсійних карт.

Про це повідомила одна з клієнток на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Деталі втрати коштів з рахунку в ПриватБанку

Клієнтка ПриватБанку розповіла, що їй кілька разів довелося замінювати картку протягом одного дня через загрозу протиправних списань, попри це шахраї все одно змогли вивести з рахунку всю суму пенсії.

Вона зазначила, що у фінустанові пояснили, що списання сталося, оскільки не був оформлений страховий поліс у банку, що виступає агентом страхових компаній.

"Мені міняли двічі за день пенсійну карту для "захисту", а потім з неї пропала пенсія і ніхто нічого не знає, бо я страховку не оформила. Хоча банк на те і банк, щоб і без жодних страховок берегти мої гроші", — йдеться у зверненні на сторінці фінустанови у соцмережі.

Що кажуть у ПриватБанку

Як зазначили у банку, фінустанова надає максимальний гарантований захист коштів на рахунках клієнтів, а також додатково є можливість підключити страховий поліс. Однак такі заходи можуть виявитися безсилими, якщо клієнти не будуть самі пильними перед загрозою шахраїв. Зокрема, серед підстав для відмови у поверненні виплат:

якщо переказ був здійснений на картку нібито на прохання рідних чи знайомих через соціальні мережі чи месенджери;

якщо було переказано/оплачено товари та послуги, що продаються через соцмережі;

коли клієнт власноручно передав персональну інформацію шахраям (всі дані платіжної картки), самостійно здійснив переказ грошей нібито для отримання винагороди, виплати, виграшу та допомоги від шахраїв.

"Банк зі своєї сторони гарантує максимальний рівень захисту ваших коштів та завжди удосконалює системи. Але, недостатньо тільки нашого захисту, адже клієнти теж мають дотримуватись правил цифрової безпеки, а саме: не передавати дані картки третім особам, не залишати інформацію на незнайомих сайтах і тд.", — йдеться у повідомленні.

Клієнтці порадили написати деталі щодо протиправного списання в особисті повідомлення та пообіцяли здійснити необхідну перевірку.

Як повідомити про факти шахрайства щодо третіх осіб

Якщо клієнту телефонували невідомі з бажанням отримати особисту інформацію (CVV2-код, паролі, ПІН-код тощо), то необхідно сповістити про це у застосунку "Приват24". Для цього потрібно:

у меню "Комунікації" перейти у "Повідомити про шахрайство";

обрати ситуацію, що виникла;

вказати номер телефону, з якого телефонували шахраї;

зазначити дані та вибрати картку, з якої була повідомлена інформація шахраям;

описати ситуацію детальніше.

Як діяти, якщо є підозра щодо працівників банку

У разі появи інформації про шахрайство з боку працівників ПриватБанку, варто заповнити спеціальну форму на сайті банку або надіслати лист на адресу antifraud@privatbank.ua. У фінустанові зазначають, що надана інформація може допомогти покарати винних та зберегти кошти на рахунках інших клієнтів.