Клієнти ПриватБанку заплатять більше за одну з послуг: дата

Людина з грошима та карткою банку.

У квітні 2026 року клієнти державного "ПриватБанку" будуть платити більше за здійснення міжнародних переказів з картками Mastercard. До цього часу має спливти пільговий період дії знижених тарифів за такі операції.

Про це свідчить офіційна інформація банку.

Скільки платитимуть клієнти ПриватБанку за перекази

Йдеться про дію зниженого тарифу на міжнародні перекази з картками Mastercard через застосунок та портал "Приват24". Банк влітку минулого року надав можливість не переплачувати за валютні перекази. Тоді комісії тимчасово знизили так:

З 1,5% до 1% — за перекази з іноземної карти Mastercard на карту Mastercard ПриватБанку; З 2% до 1% — з валютних карт Mastercard від ПриватБанку на закордонні карти Mastercard.

Через "Приват24" можна робити перекази на картки Mastercard будь-якого іноземного банку, що підтримує технологію Р2Р, окрім таких країн: Канада, Сполучені Штати, Японія, Індія (заборонено внутрішнім законодавством); Сирія, Судан, Південний Судан, Іран, Ірак, Куба, КНДР, Нікарагуа, Росія, Білорусь, Афганістан, Венесуела, Конго, Ємен, Зімбабве, Лівія, Сомалі (поширюються санкції).

Згідно з інформацією на порталі банку, дія спеціальної пропозиції має добігти кінця 31 березня 2026 року.

Які ліміти передбачені для переказу у "Приват24"

За правилами, громадяни можуть надсилати кошти за зниженими тарифами виключно з валютних карт Mastercard від ПриватБанку в таких рамках:

сума мінімального переказу — 10 доларів (еквівалент);

сума максимального переказу — 29,9 тис. грн (еквівалент).

Щомісячний сукупний обсяг грошових переказів на закордонні картки Mastercard має бути у межах 100 тис. грн (еквівалент) на одного клієнта.

Часті питання

Як у ПриватБанку отримати кешбек за перекази

До 5 квітня клієнти ПриватБанку мають можливість отримати кешбек за міжнародні P2P-перекази з карток Mastercard. У рамках акції фінустанова обіцяє нарахувати кешбек у розмірі від 250 до 50 тис. грн. Окремо розіграють суперприз у 100 тис. грн.

За даними банку, кожен P2P-переказ із картою Mastercard від Привату автоматично бере участь в акції. При цьому не передбачені обмеження на загальну суму кешбеку.

Які максимальні суми дозволені для переказів у ПриватБанку

У березні поточного року клієнти банківської установи ПриватБанк мають враховувати ліміти, передбачені правилами. Вони різняться залежно від того, йдеться про одержання чи відправлення грошей. За календарний місяць допускають такі максимальні суми для здійснення переказів по Україні:

Сума для отримання — 1 000 000 грн, однак не більш ніж 350 окремих зарахувань на карти.

Сума для відправлення — до 100 000 грн, не більше 200 переказів з усіх карт одного клієнта.