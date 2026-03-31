В ПриватБанке объяснили, как мошенники обходят систему защиты

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" теряют деньги со счетов из-за мошеннических действий. Несмотря на банковскую систему защиты, неизвестные все равно могут снимать все выплаты с пенсионных карт.

Об этом сообщила одна из клиенток на странице банка в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Детали потери средств со счета в ПриватБанке

Клиентка ПриватБанка рассказала, что ей несколько раз пришлось менять карту в течение одного дня из-за угрозы противоправных списаний, несмотря на это мошенники все равно смогли вывести со счета всю сумму пенсии.

Она отметила, что в финучреждении объяснили, что списание произошло, поскольку не был оформлен страховой полис в банке, выступающем агентом страховых компаний.

"Мне меняли дважды за день пенсионную карту для "защиты", а потом с нее пропала пенсия и никто ничего не знает, потому что я страховку не оформила. Хотя банк на то и банк, чтобы и без всяких страховок беречь мои деньги", — говорится в обращении на странице финучреждения в соцсети.

Что говорят в ПриватБанке

Как отметили в банке, финучреждение предоставляет максимальную гарантированную защиту средств на счетах клиентов, а также дополнительно есть возможность подключить страховой полис. Однако такие меры могут оказаться бессильными, если клиенты не будут сами бдительными перед угрозой мошенников. В частности, среди оснований отказа в возвращении выплат:

если перевод был осуществлен на карту якобы по просьбе родных или знакомых через социальные сети или мессенджеры;

если были переведены/оплачены товары и услуги, которые продаются через соцсети;

когда клиент собственноручно передал персональную информацию мошенникам (все данные платежной карты), самостоятельно осуществил перевод денег якобы для получения вознаграждения, выплаты, выигрыша и помощи от мошенников.

"Банк со своей стороны гарантирует максимальный уровень защиты ваших средств и всегда совершенствует системы. Но, недостаточно только нашей защиты, ведь клиенты тоже должны соблюдать правила цифровой безопасности, а именно: не передавать данные карты третьим лицам, не оставлять информацию на незнакомых сайтах и тд.", — говорится в сообщении.

Клиентке посоветовали написать детали относительно противоправного списания в личные сообщения и пообещали осуществить необходимую проверку.

Как сообщить о фактах мошенничества в отношении третьих лиц

Если клиенту звонили неизвестные с желанием получить личную информацию (CVV2-код, пароли, ПИН-код и т.д.), то необходимо сообщить об этом в приложении "Приват24". Для этого нужно:

в меню "Коммуникации" перейти в "Сообщить о мошенничестве";

выбрать ситуацию, которая возникла;

указать номер телефона, с которого звонили мошенники;

указать данные и выбрать карту, с которой была сообщена информация мошенникам;

описать ситуацию подробнее.

Как действовать, если есть подозрение относительно работников банка

В случае появления информации о мошенничестве со стороны работников ПриватБанка, стоит заполнить специальную форму на сайте банка или отправить письмо на адрес antifraud@privatbank.ua. В финучреждении отмечают, что предоставленная информация может помочь наказать виновных и сохранить средства на счетах других клиентов.