Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В ПриватБанке одна из услуг станет платной с 1 января — детали

В ПриватБанке одна из услуг станет платной с 1 января — детали

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 07:01
ПриватБанк введет плату на одну из услуг с 1 января — сколько будет стоить
Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" готовит изменения в предоставлении услуг своим клиентам с 1 января 2026 года. На один из сервисов, который долгое время был бесплатным и приобрел популярность во время военного положения, установят фиксированный тариф.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на материалы банковского финучреждения.

Реклама
Читайте также:

Что станет платным в ПриватБанке с 1 января

По информации банка, начиная с нового года, услуга по отправке банковских карт ПриватБанка будет иметь фиксированную плату в размере 80 грн с НДС. Такой тариф будет распространяться на все доставки карт, независимо от маршрута в разные регионы.

В то же время, тариф на международную отправку перевыпущенных карт будет отличаться в зависимости от страны.

Речь идет об установлении платы на отправку всех доступных шести типов карт.

Учитывая это, украинцы, которые нуждаются в изготовлении или замене карты, могут воспользоваться такой услугой на бесплатной основе до конца года.

Как сделать заказ доставки карты

Клиенты могут заказать новую карту ПриватБанка или перевыпустить действующую, подав заявку в несколько кликов в приложении "Приват24". Получить карту можно будет в отделении или почтомате "Новой Почты" на территории Украины и через "Новую Почту" и Укрпочту в более чем 60 странах мира.

Сделать запрос на доставку в "Приват24" можно следующим образом:

  • в приложении перейти в меню "Все карты";
  • выбрать карту, которую необходимо перевыпустить;
  • зайти в настройки соответствующей карты;
  • выбрать пункт "Заказать карту";
  • нажать опцию заказа доставки, указав данные.

Что касается сроков доставки, то в случае заказа по Украине — карта поступит на следующий день в отделение почты, а за рубежом курьер "Новой почты" должен доставить в период от 7 до 14 дней, "Укрпочтой" несколько дольше — в период от 7 до 30 дней.

Ранее мы писали, что ПриватБанк к праздникам обещает скидки на покупку товаров Apple. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо выполнить несколько условий.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк запустил новую кэшбэк-программу за международные переводы. В ее рамках украинцы смогут получить до 100 тыс. грн компенсации.

ПриватБанк деньги банки Приват24 банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации