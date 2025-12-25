ПриватБанк введет плату на одну из услуг с 1 января — сколько будет стоить

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" готовит изменения в предоставлении услуг своим клиентам с 1 января 2026 года. На один из сервисов, который долгое время был бесплатным и приобрел популярность во время военного положения, установят фиксированный тариф.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на материалы банковского финучреждения.

Что станет платным в ПриватБанке с 1 января

По информации банка, начиная с нового года, услуга по отправке банковских карт ПриватБанка будет иметь фиксированную плату в размере 80 грн с НДС. Такой тариф будет распространяться на все доставки карт, независимо от маршрута в разные регионы.

В то же время, тариф на международную отправку перевыпущенных карт будет отличаться в зависимости от страны.

Речь идет об установлении платы на отправку всех доступных шести типов карт.

Учитывая это, украинцы, которые нуждаются в изготовлении или замене карты, могут воспользоваться такой услугой на бесплатной основе до конца года.

Как сделать заказ доставки карты

Клиенты могут заказать новую карту ПриватБанка или перевыпустить действующую, подав заявку в несколько кликов в приложении "Приват24". Получить карту можно будет в отделении или почтомате "Новой Почты" на территории Украины и через "Новую Почту" и Укрпочту в более чем 60 странах мира.

Сделать запрос на доставку в "Приват24" можно следующим образом:

в приложении перейти в меню "Все карты";

выбрать карту, которую необходимо перевыпустить;

зайти в настройки соответствующей карты;

выбрать пункт "Заказать карту";

нажать опцию заказа доставки, указав данные.

Что касается сроков доставки, то в случае заказа по Украине — карта поступит на следующий день в отделение почты, а за рубежом курьер "Новой почты" должен доставить в период от 7 до 14 дней, "Укрпочтой" несколько дольше — в период от 7 до 30 дней.

