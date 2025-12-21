Відео
Головна Фінанси Ліміти на зняття готівки — якими будуть у ПриватБанку з 2026 року

Ліміти на зняття готівки — якими будуть у ПриватБанку з 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 07:01
Ліміти на зняття готівки у ПриватБанку — скільки грошей видаватимуть банкомати з 2026 рок
Людина біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

Через повномасштабне вторгнення Росії українці вимушені жити з певними обмеженнями у повсякденній діяльності. Наприклад, для населення продовжують діяти ліміти на зняття готівки з банкоматів, наприклад, ПриватБанку. Обмеження, напевно, не скасують й на початку 2026 року, тож варто знати, скільки грошей можна отримати під час зняття. 

Відповідна інформація про ліміти, встановлені в українських банках, є на сайті Національного банку України

Зняття готівки в банкоматі ПриватБанку

Для клієнтів банку діють різні ліміти, оскільки фінустанова застосовує декілька критеріїв, на підставі яких визначається сума для зняття. Це:

  • вид картки — кредитні, дебетові та додаткові, на кожну з яких є свої специфічні ліміти зняття готівки, встановлені банком;
  • статус клієнта в банку — є люди з вищими фінансовими рейтингами або VIP-клієнти, тож вони, як правило, можуть знімати більші суми;
  • особливі угоди з банком — йдеться про угоди, наприклад, за депозитами, кредитами чи іншими фінансовими послугами, які можна отримати у ПриватБанку.

Найбільшу суму, яку видасть банкомат ПриватБанку як у 2025, так і у 2026 році — 20 тисяч гривень. Це при тому, що клієнт знімає гроші з банківської картки банку. Якщо ж картки немає, тоді:

  • за одну операцію можна отримати лише 4 000 гривень; 
  • для клієнтів доступні лише 5 операцій;
  • за одну добу банкомат може видати до 20 000 гривень.

Якщо це перше зняття готівки за послугою "Гроші без картки", то користувач може виконувати всього одну операцію за 24 години. Максимальна сума, яку можна отримати таким чином, становить 20 000 гривень.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що з першого дня 2026 року у ПриватБанку стане платною послуга з відправки банківських карток по Україні та за кордон. Відомо, що банк вже визначився з тарифом — 80 гривень. 

Зауважимо, що станом на 2025 рік отримати картку від ПриватБанку можуть клієнти в Україні та ще у 48 державах світу.

Раніше ми писали, що ПриватБанк дозволяє клієнтам переказувати гроші у валюті, тобто у доларах чи євро. Однак така послуга доступна не усім клієнтам. Дізнавайтесь також, як зв'язатися зі справжнім оператором ПриватБанку

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
