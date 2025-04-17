ПриватБанк назвав переваги оформлення пенсійної картки — які тарифи

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" розповіли про переваги отримання пенсії через фінустанову. Там уточнили, які нині діють тарифи на зняття коштів та перекази, а також про різноманітні бонуси.

Про це йдеться на офіційному сайті банку.

Реклама

Читайте також:

Переваги оформлення пенсійної картки у ПриватБанку

Як зазначили у фінустанові, оформлювати та отримувати пенсію вигідніше та зручніше в ПриватБанку з низки причин. Зокрема, оформлення пенсійної картки відбувається оперативно за одне відвідування банку. Термін дії виданої картки для виплат пенсії становить чотири роки.

Фахівці допомагають у підготовці заявки, яку необхідно передати з документами у відділення Пенсійного фонду для оформлення пенсії, щоб надходила на банківську картку.

Також українські військові можуть отримувати пенсію через ПриватБанк, відповідно до останньої редакції закону. Зокрема, їм доступні всі зручні сервіси та можливість оплачувати комунпослуги без комісії.

Серед інших переваг отримувати пенсію через ПриватБанк:

пенсійні кошти зараховуються на картку в день нарахування грошей від ПФУ;

діє розгалужена мережа відділень та банкоматів;

громадянам не потрібно стояти в черзі чи чекати листоношу, оскільки пенсію можна отримати у будь-якому відділенні чи банкоматі ПриватБанку, чи банкоматі іншої фінустанови без комісії.

Тарифи за пенсійною карткою

У разі випуску миттєвої (у т.ч. GOLD) картки — вартість оформлення буде безкоштовним або 100 грн, якщо отримано шість штук за один рік (на довірену особу — три картки).

Немає комісії за зняття готівкових коштів для пенсіонерів, проте сума видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежена 20 тис. грн протягом трьох годин.

Також діють вигідні умови оплати житлово-комунальних послуг.

Нарахування пенсії та соцдопомоги з Пенсійного фонду на пенсійний рахунок відбувається без комісії.

Тарифи в банку. Джерело: ПриватБанк

Як пенсіонеру оформити картку в ПриватБанку

Громадяни можуть оформити пенсійну картку у найближчому відділенні ПриватБанку. Для цього потрібно надати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон.

Телефон потрібен для того, щоб прив'язати фінансовий номер телефону та за потреби встановити застосунок "Приват24".

"Завітайте до відділення з необхідними документами. Наш співробітник допоможе вам написати заяву на перерахування пенсії, відкрити рахунок і оформити пенсійну картку Visa або Mastercard (платіжну систему ви вибираєте самі). Також вам не потрібно передавати додаткові документи до Пенсійного фонду, адже вашу заяву щодо отримання пенсії в банку ми передамо самостійно", — йдеться у заяві банку.

Як правило, процедура оформлення пенсійної картки не перевищує 20 хвилин.

Раніше ми писали, що ПриватБанк виплатить клієнтці 20 тис. грн моральної компенсації. Справа стосується вимоги сплатити понад 120 тис. грн, які викрали у неї шахраї.

Також ми повідомляли, що клієнти ПриватБанку втрачають гроші з рахунків через бота "Яну". Так, доки громадяни спілкуються з роботом, шахраї оперативно списують кошти з карток.