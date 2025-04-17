ПриватБанка назвал преимущества оформления пенсионной карты — какие тарифы

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" рассказали о преимуществах получения пенсии через финучреждение. Там уточнили, какие сейчас действуют тарифы на снятие средств и переводы, а также о различных бонусах.

Об этом говорится на официальном сайте банка.

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Преимущества оформления пенсионной карты в ПриватБанке

Как отметили в финучреждении, оформлять и получать пенсию выгоднее и удобнее в ПриватБанке по ряду причин. В частности, оформление пенсионной карты происходит оперативно за одно посещение банка. Срок действия выданной карты для выплат пенсии составляет четыре года.

Специалисты помогают в подготовке заявки, которую необходимо передать с документами в отделение Пенсионного фонда для оформления пенсии, чтобы поступала на банковскую карту.

Также украинские военные могут получать пенсию через ПриватБанк, в соответствии с последней редакцией закона. В частности, им доступны все удобные сервисы и возможность оплачивать коммунальные услуги без комиссии.

Среди других преимуществ получать пенсию через ПриватБанк:

пенсионные средства зачисляются на карту в день начисления денег от ПФУ;

действует разветвленная сеть отделений и банкоматов;

гражданам не нужно стоять в очереди или ждать почтальона, поскольку пенсию можно получить в любом отделении или банкомате ПриватБанка, или банкомате другого финучреждения без комиссии.

Тарифы по пенсионной карте

При выпуске мгновенной (в т.ч. GOLD) карты — стоимость оформления будет бесплатным или 100 грн, если получено шесть штук за один год (на доверенное лицо — три карты).

Нет комиссии за снятие наличных средств для пенсионеров, однако сумма выдачи наличных в банкоматах ПриватБанка (Украина) ограничена 20 тыс. грн в течение трех часов.

Также действуют выгодные условия оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Начисление пенсии и соцпомощи из Пенсионного фонда на пенсионный счет происходит без комиссии.

Тарифы в банке. Источник: ПриватБанк

Как пенсионеру оформить карту в ПриватБанке

Граждане могут оформить пенсионную карту в ближайшем отделении ПриватБанка. Для этого нужно предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

мобильный телефон.

Телефон нужен для того, чтобы привязать финансовый номер телефона и при необходимости установить приложение "Приват24".

"Приходите в отделение с необходимыми документами. Наш сотрудник поможет вам написать заявление на перечисление пенсии, открыть счет и оформить пенсионную карту Visa или Mastercard (платежную систему вы выбираете сами). Также вам не нужно передавать дополнительные документы в Пенсионный фонд, ведь ваше заявление о получении пенсии в банке мы передадим самостоятельно", — говорится в заявлении банка.

Как правило, процедура оформления пенсионной карты не превышает 20 минут.

Ранее мы писали, что ПриватБанк выплатит клиентке 20 тыс. грн моральной компенсации. Дело касается требования оплатить более 120 тыс. грн, которые похитили у нее мошенники.

Также мы сообщали, что клиенты ПриватБанка теряют деньги со счетов из-за бота "Яну". Так, пока граждане общаются с роботом, мошенники оперативно списывают средства с карт.