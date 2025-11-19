Видео
Україна
В ПриватБанке назвали причины проблем с получением зимней тысячи

В ПриватБанке назвали причины проблем с получением зимней тысячи

Дата публикации 19 ноября 2025 07:01
обновлено: 23:30
В ПриватБанке объяснили, как избежать трудностей с оформлением зимней тысячи
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

У некоторых клиентов государственного "ПриватБанка" наблюдаются трудности с оформлением 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка" на карты "Национальный кэшбэк" в мобильном приложении "Дія". В финучреждении дали объяснение, как действовать в таком случае.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка на странице в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что нужно знать о "Зимней поддержке" для клиентов ПриватБанка

С 15 ноября 2025 года для украинцев открыли возможность оформления финансовой помощи в 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка". Получить выплату можно в ПриватБанке.

Для того, чтобы подать заявку через "Дію", необходимо:

  1. Зайти в раздел "Сервисы";
  2. Выбрать "Помощь от государства";
  3. Нажать на услугу "Зимняя Поддержка";
  4. Внести данные;
  5. Выбрать карту "Нацкэшбэк" ПриватБанка.

Как отметили в банке, воспользоваться соответствующим форматом оформления помощи можно тем, кто находится в Украине.

Денежную помощь можно тратить на товары украинского производства: продукты питания, кроме подакцизных, а также на медикаменты и книги. Можно оплачивать почтовые и коммунальные услуги и делать благотворительные взносы, совершать покупки в интернете, если нет возможности оплачивать в пос-терминалах.

Проблемы с оформлением помощи и как действовать

Как свидетельствует информация в соцсети, у некоторых клиентов ПриватБанка возникают проблемы с оформлением выплат. Одна из гражданок рассказала, что в самом приложении "Дія" высвечивается "ошибка".

"Не могу зайти в Дію, пишет, что ошибка. Видно, из-за того, что много людей сразу заходят", — говорится в сообщении.

Ряд клиентов подтвердили, что тоже столкнулись с аналогичными проблемами.

В ПриватБанке ответили, отметив, что такие трудности могут возникать из-за большой нагрузки. В связи с этим государственные реестры могут работать нестабильно. Граждане могут попробовать подать заявку повторно позже, ведь это разрешается делать до почти конца декабря 2025 года.

"Советуем попробовать подать заявление чуть позже. Подать заявление на выплату можно до 24 декабря. Может быть из-за большой нагрузки на государственные реестры. Попробуйте еще раз позже", — пояснили в банке.

Что касается оформления заявки с помощью "Дії", то это предусмотрено условиями программы. В случае появления проблем с самим приложением, стоит обратиться непосредственно в техническую поддержку данного сервиса.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: ПриватБанк в Fb

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк ввел новые возможности для части клиентов. Речь идет о возможности осуществлять онлайн-расчеты в автоматическом режиме в соцсетях.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть возможность получить кэшбэк до 15 тыс. грн за некоторые переводы. В финучреждении уточнили, при каких условиях можно иметь такую сумму компенсации.

Дия ПриватБанк деньги банки денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
