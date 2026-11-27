У ПриватБанку можна платити менше за комуналку: умови
У держфінустанові "ПриватБанк" є можливість заощадити під час розрахунку за житлово-комунальні послуги. У банку діють диференційовані тарифи залежно від способу здійснення операції. Зокрема, дехто може взагалі не платити за відповідний сервіс.
Про те, які варіанти дозволять заощадити, розповідають Новини.LIVE.
Які є варіанти сплати комуналки у ПриватБанку
Згідно з офіційною інформацією, для клієнтів передбачені кілька варіантів для оплати послуг ЖКГ:
- через сайт банку;
- через застосунок "Приват24";
- через термінали самообслуговування;
- за номером телефону 3700.
Зокрема, дистанційна оплата дасть змогу не лише спростити процедуру оплати, а й заощадити кошти. Також серед переваг онлайн-оплати:
- цілодобовий доступ;
- можливість контролювати оплату в історії;
- доступ до архіву з платіжками.
Саме такий варіант за дотримання певних умов дозволить клієнтам не переплачувати за житлово-комунальні послуги.
Які умови для відсутності комісії у "Приват24"
Згідно з правилами, банк не стягне комісію з власників "Карток для виплат" у разі сплати через автоплатежі у "Приват24". Важливо дотриматись таких умов:
- якщо сума буде до 5 000 грн за місяць (включно);
- якщо буде до 15 комунальних платежів.
Для інших карток діятимуть такі тарифи:
- якщо є договір з отримувачем — комісія становитиме 1 грн;
- якщо договору з отримувачем немає — 3 грн.
Інші варіанти оплати та комісії за ЖКП у ПриватБанку
Тарифи під час оплати житлово-комунальних послуг різняться від способу розрахунку. А саме:
Через термінали/банкомати — якщо є договір з постачальником — 1% (мінімально 5 грн, а максимально 500 грн), якщо немає — 1% (мінімум 10 грн, максимум 1 000 грн).
За коротким номером 3700 — за наявності договору з отримувачем 1% (мінімум 15 грн, максимум 500 грн), за відсутності — 1% (мінімально 25 грн, максимально 1 000 грн) додатково 20 грн.
У разі оплати кредитними коштами — додаткова комісія стягується тільки за відсутності договору з постачальником.
Оплата з карт інших банків через термінали самообслуговування — 1%.
Розрахунок неідентифікованими клієнтами в касі банку — до 1 тис. грн — 15 грн, від 1 тис. грн — 1% (мінімально 15 грн).
Як оплатити послуги через термінал самообслуговування
Також у банку нагадали, як можна здійснити оплату через термінал. Для цього треба:
- Авторизуватися в терміналі за допомогою картки/номера мобільного телефону.
- Перейти у меню "Комунальні платежі".
- Обрати необхідний розділ або скористатися пошуком.
- Вибрати постачальника послуг (одержувача платежу).
- Ввести номер особового рахунку чи адресу.
- Заповнити параметри платежу (дані лічильника прізвище ім’я та по батькові платника).
- Перевірити дані та натиснути "Далі".
- Внести готівку або обрати "Оплатити карткою".
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