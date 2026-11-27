Гривневі купюри, комунальні платіжки, смартфон. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "ПриватБанк" є можливість заощадити під час розрахунку за житлово-комунальні послуги. У банку діють диференційовані тарифи залежно від способу здійснення операції. Зокрема, дехто може взагалі не платити за відповідний сервіс.

Про те, які варіанти дозволять заощадити, розповідають Новини.LIVE.

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Які є варіанти сплати комуналки у ПриватБанку

Згідно з офіційною інформацією, для клієнтів передбачені кілька варіантів для оплати послуг ЖКГ:

через сайт банку;

через застосунок "Приват24";

через термінали самообслуговування;

за номером телефону 3700.

Зокрема, дистанційна оплата дасть змогу не лише спростити процедуру оплати, а й заощадити кошти. Також серед переваг онлайн-оплати:

цілодобовий доступ;

можливість контролювати оплату в історії;

доступ до архіву з платіжками.

Саме такий варіант за дотримання певних умов дозволить клієнтам не переплачувати за житлово-комунальні послуги.

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Які умови для відсутності комісії у "Приват24"

Згідно з правилами, банк не стягне комісію з власників "Карток для виплат" у разі сплати через автоплатежі у "Приват24". Важливо дотриматись таких умов:

якщо сума буде до 5 000 грн за місяць (включно);

якщо буде до 15 комунальних платежів.

Для інших карток діятимуть такі тарифи:

якщо є договір з отримувачем — комісія становитиме 1 грн;

якщо договору з отримувачем немає — 3 грн.

Інші варіанти оплати та комісії за ЖКП у ПриватБанку

Тарифи під час оплати житлово-комунальних послуг різняться від способу розрахунку. А саме:

Через термінали/банкомати — якщо є договір з постачальником — 1% (мінімально 5 грн, а максимально 500 грн), якщо немає — 1% (мінімум 10 грн, максимум 1 000 грн).

За коротким номером 3700 — за наявності договору з отримувачем 1% (мінімум 15 грн, максимум 500 грн), за відсутності — 1% (мінімально 25 грн, максимально 1 000 грн) додатково 20 грн.

У разі оплати кредитними коштами — додаткова комісія стягується тільки за відсутності договору з постачальником.

Оплата з карт інших банків через термінали самообслуговування — 1%.

Розрахунок неідентифікованими клієнтами в касі банку — до 1 тис. грн — 15 грн, від 1 тис. грн — 1% (мінімально 15 грн).

Як оплатити послуги через термінал самообслуговування

Також у банку нагадали, як можна здійснити оплату через термінал. Для цього треба:

Авторизуватися в терміналі за допомогою картки/номера мобільного телефону.

Перейти у меню "Комунальні платежі".

Обрати необхідний розділ або скористатися пошуком.

Вибрати постачальника послуг (одержувача платежу).

Ввести номер особового рахунку чи адресу.

Заповнити параметри платежу (дані лічильника прізвище ім’я та по батькові платника).

Перевірити дані та натиснути "Далі".

Внести готівку або обрати "Оплатити карткою".

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