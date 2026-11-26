До 25 000 грн на картку та кешбек: як отримати від ПриватБанку
Державний "ПриватБанк" обіцяє клієнтам гарантований кешбек та грошову винагороду за поповнення карток міжнародної платіжної системи Mastercard до 25 грудня 2026 року. Зокрема, разі отримання кількох переказів на певну суму — з'явиться шанс стати власником 25 000 грн.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт банку.
Хто з клієнтів ПриватБанку отримає 25 000 грн
За інформацією фінустанови, до Різдва клієнти зможуть отримати низку подарунків у вигляді знижок та грошових винагород.
Передбачається розіграш кількох грошових призів і повернення кешбеку за кожне поповнення Mastercard із картки іншого банку.
"З 25 листопада 2026 до 25 грудня 2026 року отримуйте перекази з інших банків України: 0,5% кешбеку в "Привіт" + шанс на 25 000 грн!", — йдеться у повідомленні.
Згідно з правилами, банк обіцяє такий гарантований кешбек та грошову винагороду за поповнення картки Mastercard від ПриватБанку з інших банків:
- 0,5% кешбеку в програмі лояльності "Привіт" у застосунку за вхідні P2P-перекази з картки іншого української фінустанови;
- 25 000 грн за отримані щонайменше три P2P-перекази. Розіграють п'ять головних призів.
У банку уточнюють, що клієнти можуть отримати обидві винагороди одночасно. Враховуватимуться будь-які вхідні перекази з карток. Важливо, щоб це були інші українські банки.
Які умови нарахування кешбеку у банку
Згідно з правилами, кешбек буде рахуватися з тих переказів, що надійдуть після увімкнення пропозиції в "Привіт" мобільного застосунку ПриватБанку.
Долучитися до розіграшу зможуть ті, хто отримають щонайменше три перекази від 2 500 грн. Окрема реєстрація для цього не потрібна.
Банк буде зараховувати перекази саме з карток інших українських банків. Тоді як перекази між картками ПриватБанку в акції не братимуть участі. Кешбек та виграш нарахують на гривневі картки Mastercard. Очікується, що його за цей час має набратися до 250 грн.
Як зробити переказ на картку Mastercard з інших банків
У фінустанові зауважили, що виконати умови програми щодо переказів на картки Mastercard, випущені в ПриватБанку, з інших банків України можна таким чином:
- Через мобільний застосунок чи на сайті будь-якого іншого українського банку;
- Через застосунок "Приват24", обравши сервіс "Поповнити картку" та вказавши реквізити карти іншої української фінустанови.
Відповідна акція триватиме у період з 25 листопада до 25 грудня 2026 року.
Переможців будуть визначати рандомним шляхом.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк впровадив новий функціонал у застосунок. Тепер вхід можна буде робити більш оперативно. Швидкий доступ до власного кабінету забезпечить QR-код. Обравши такий спосіб авторизації, можна одразу буде потрапити до вебверсії з робочого столу смартфона.
Також Новини.LIVE писали про те, що у ПриватБанку загрожує блокування рахунків клієнтів у рамках закону про фінмоніторинг. При цьому у деяких випадках можуть заморозити незначні перекази — від 10 000 грн. Щоб зняти обмеження, потрібно буде уточнити точну причину та надати додаткові документи про законність походження коштів.