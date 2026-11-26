Жінка тримає картку ПриватБанку у руках. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" обіцяє клієнтам гарантований кешбек та грошову винагороду за поповнення карток міжнародної платіжної системи Mastercard до 25 грудня 2026 року. Зокрема, разі отримання кількох переказів на певну суму — з'явиться шанс стати власником 25 000 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт банку.

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Хто з клієнтів ПриватБанку отримає 25 000 грн

За інформацією фінустанови, до Різдва клієнти зможуть отримати низку подарунків у вигляді знижок та грошових винагород.

Передбачається розіграш кількох грошових призів і повернення кешбеку за кожне поповнення Mastercard із картки іншого банку.

"З 25 листопада 2026 до 25 грудня 2026 року отримуйте перекази з інших банків України: 0,5% кешбеку в "Привіт" + шанс на 25 000 грн!", — йдеться у повідомленні.

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Згідно з правилами, банк обіцяє такий гарантований кешбек та грошову винагороду за поповнення картки Mastercard від ПриватБанку з інших банків:

0,5% кешбеку в програмі лояльності "Привіт" у застосунку за вхідні P2P-перекази з картки іншого української фінустанови; 25 000 грн за отримані щонайменше три P2P-перекази. Розіграють п'ять головних призів.

У банку уточнюють, що клієнти можуть отримати обидві винагороди одночасно. Враховуватимуться будь-які вхідні перекази з карток. Важливо, щоб це були інші українські банки.

Які умови нарахування кешбеку у банку

Згідно з правилами, кешбек буде рахуватися з тих переказів, що надійдуть після увімкнення пропозиції в "Привіт" мобільного застосунку ПриватБанку.

Долучитися до розіграшу зможуть ті, хто отримають щонайменше три перекази від 2 500 грн. Окрема реєстрація для цього не потрібна.

Банк буде зараховувати перекази саме з карток інших українських банків. Тоді як перекази між картками ПриватБанку в акції не братимуть участі. Кешбек та виграш нарахують на гривневі картки Mastercard. Очікується, що його за цей час має набратися до 250 грн.

Як зробити переказ на картку Mastercard з інших банків

У фінустанові зауважили, що виконати умови програми щодо переказів на картки Mastercard, випущені в ПриватБанку, з інших банків України можна таким чином:

Через мобільний застосунок чи на сайті будь-якого іншого українського банку;

Через застосунок "Приват24", обравши сервіс "Поповнити картку" та вказавши реквізити карти іншої української фінустанови.

Відповідна акція триватиме у період з 25 листопада до 25 грудня 2026 року.

Переможців будуть визначати рандомним шляхом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк впровадив новий функціонал у застосунок. Тепер вхід можна буде робити більш оперативно. Швидкий доступ до власного кабінету забезпечить QR-код. Обравши такий спосіб авторизації, можна одразу буде потрапити до вебверсії з робочого столу смартфона.

Також Новини.LIVE писали про те, що у ПриватБанку загрожує блокування рахунків клієнтів у рамках закону про фінмоніторинг. При цьому у деяких випадках можуть заморозити незначні перекази — від 10 000 грн. Щоб зняти обмеження, потрібно буде уточнити точну причину та надати додаткові документи про законність походження коштів.