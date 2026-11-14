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Головна Фінанси Кошти в "Конверті": кому ПриватБанк подвоїть накопичення

Кошти в "Конверті": кому ПриватБанк подвоїть накопичення

Ua ru
14 листопада 2026 07:01
ПриватБанк подвоїть накопичені кошти на деяких рахунках: як отримати Новини.LIVE
Картка ПриватБанку у руці. Фото: Новини.LIVE

До 27 грудня 2026 року державний "ПриватБанк" запропонує особливі умови отримання доходу від розміщення коштів у "Конвертах". Очікується, що банк подвоїть накопичений залишок на рахунку у разі дотримання клієнтами умов нової акційної програми. 

Про те, за яких умов клієнти зможуть отримати більший дохід, розповідає видання Новини.LIVE.

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Нові умови для грошей у "Конвертах" у ПриватБанку

Сервіс "Конверт" є особистим рахунком у "Приват24", що наділений додатковими функціями. З ним клієнти можуть як накопичувати кошти, так і робити оплату за щоденні покупки.

Суть такого сервісу в тому, що клієнти можуть заробляти на своїх заощадженнях у "Конверті" 5% або 7% річних, якщо 
накопичено щонайменше 3 000 гривень. На цю суму банк нараховує відсотки залежно від рівня обраної підписки. А саме:

  • Без підписки/з підпискою "Приват" відсоткова ставка становить 5% річних.
  • З підпискою "Приват Pro" або "Спільна Pro" — 7% річних.

Згідно зі стандартними правилами, банк відсотки виплачує 1-го числа щомісяця. Зокрема, кошти можна витрачати в будь-який момент, а відсотки будуть нараховуватися. 

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Водночас з новою акційною пропозицією, к​ожен окремий "Конверт" учасника акції, відкритий в період акції, візьме участь у розіграші нарахування підвищеного залишку. Згідно з умовами програми, з-поміж учасників банк визначить десять переможців. Усім їм удвічі збільшать залишок (баланс) на "Конверті".

"Подвоюємо залишок на Конверті до 27 грудня 2026 року. Станьте одним із 10 переможців", — йдеться у повідомленні.

Хто і як може взяти участь в акції ПриватБанку

Як розповіли у банку, програма доступна навіть для найменших клієнтів, віком від 14 років. Важливо мати активну картку ПриватБанку.

Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно дотриматись таких рекомендацій:

  1. Здійснити підтвердження участі через розмову від організатора у застосунку "Приват24" або на сторінці акції.
  2. Створити новий "Конверт" у період до 27 грудня цього року.
  3. Робити поповнення "Конверта" самостійно чи залучати третіх осіб.

​​​​​У банку зауважили, що кожен такий окремий "Конверт" учасника акції, відкритий у час дії акції, візьме участь у розіграші. 

Які ще можливості дають "Конверти"

За інформацією ПриватБанку, з рахунків "Конверт" можна робити витрати без обмежень: переказувати гроші чи оплачувати покупки, як зі звичайної карти.

Також він дає можливість отримувати перекази від інших людей або створювати спільні збори з друзями чи родиною.

Окрім того, клієнт може налаштувати автоматичне поповнення для непомітного накопичення. Система сама повинна перерахувати кошти з картки ПриватБанку.

Доступна можливість уникнути імпульсивних витрат із функцією "Заклеїти Конверт". Його можна поповнювати, а за необхідності "розклеїти".

"Конверти" можна створювати для будь-яких цілей до 15 одиниць у гривнях, доларах або євро. Немає обмежень щодо мінімальної суми відкриття. Термін дії договору — десять років.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку можна отримати зарядні станції та комплект Starlink за новою програмою. Спільна з Mastercard ініціатива передбачає надання приладів, які допоможуть під час відключень електроенергії. Долучитися можуть власники трьох видів карт у разі здійснення купівлі товарів через "Оплату частинами".  

Ще Новини.LIVE писали про те, що в українському ПриватБанку у листопаді діють обов’язкові обмеження на обсяги фіноперацій. Не можна знімати у банкоматах та терміналах довільний обсяг готівки, якщо перевищує ліміти. Зокрема, відомо, яку суму можна зняти у касі банку та в торгових точках. 

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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