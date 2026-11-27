В ПриватБанке можно платить меньше за коммуналку: условия
В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" есть возможность сэкономить при оплате жилищно-коммунальных услуг. В банке действуют дифференцированные тарифы в зависимости от способа проведения операции. В частности, некоторые клиенты могут вообще не платить за соответствующую услугу.
О том, какие варианты позволят сэкономить, рассказывают Новини.LIVE.
Какие есть варианты оплаты коммунуслуг в ПриватБанке
Согласно официальной информации, для клиентов предусмотрено несколько вариантов оплаты услуг ЖКХ:
- через сайт банка;
- через приложение "Приват24";
- через терминалы самообслуживания;
- по телефону 3700.
В частности, дистанционная оплата позволит не только упростить процедуру оплаты, но и сэкономить средства. Также среди преимуществ онлайн-оплаты:
- круглосуточный доступ;
- возможность отслеживать платежи в истории;
- доступ к архиву с платежными ведомостями.
Именно такой вариант при соблюдении определенных условий позволит клиентам не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги.
Какие условия для отсутствия комиссии в "Приват24"
Согласно правилам, банк не взимает комиссию с владельцев "Карт для выплат" при оплате через автоплатежи в "Приват24". Важно соблюдать следующие условия:
- если сумма будет до 5 000 грн в месяц (включительно);
- если будет до 15 коммунальных платежей.
Для других карт будут действовать такие тарифы:
- если есть договор с получателем — комиссия составит 1 грн;
- если договора с получателем нет — 3 грн.
Другие варианты оплаты и комиссии за ЖКУ в ПриватБанке
Тарифы при оплате жилищно-коммунальных услуг зависят от способа расчета. А именно:
Через терминалы/банкоматы — если есть договор с поставщиком — 1% (минимум 5 грн, максимум 500 грн), если нет — 1% (минимум 10 грн, максимум 1 000 грн).
По короткому номеру 3700 — при наличии договора с получателем 1% (минимум 15 грн, максимум 500 грн), при отсутствии — 1% (минимум 25 грн, максимум 1 000 грн) плюс 20 грн.
В случае оплаты кредитными средствами — дополнительная комиссия взимается только при отсутствии договора с поставщиком.
Оплата с карт других банков через терминалы самообслуживания — 1%.
Расчет неидентифицированными клиентами в кассе банка — до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — 1% (минимум 15 грн).
Как оплатить услуги через терминал самообслуживания
Также в банке напомнили, как можно произвести оплату через терминал. Для этого необходимо:
- Авторизоваться в терминале с помощью карты/номера мобильного телефона.
- Перейти в меню "Коммунальные платежи".
- Выбрать нужный раздел или воспользоваться поиском.
- Выбрать поставщика услуг (получателя платежа).
- Ввести номер лицевого счета или адрес.
- Заполнить параметры платежа (данные счетчика, фамилию, имя и отчество плательщика).
- Проверить данные и нажать "Далее".
- Внести наличные или выбрать "Оплатить картой".
Еще Новини.LIVE сообщали, что до 25 декабря ПриватБанк начислит кэшбэк и денежное вознаграждение за пополнение карты Mastercard из других банков. В частности, кэшбэк начислят в программе лояльности "Привет" за входящие P2P-переводы. Главный приз в размере 25 000 грн можно получить за три перевода, отправленных с карты другого финансового учреждения.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 27 декабря ПриватБанк удвоит доход от размещения средств в "Конвертах". Для участия в акции необходимо соблюсти несколько рекомендаций. Необходимо подтвердить участие через сообщение от организатора в "Приват24" или в веб-версии. Создать новые "Конверты" можно до указанного срока.