Гривневые купюры, счета за коммунальные услуги, смартфон. Фото: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" есть возможность сэкономить при оплате жилищно-коммунальных услуг. В банке действуют дифференцированные тарифы в зависимости от способа проведения операции. В частности, некоторые клиенты могут вообще не платить за соответствующую услугу.

О том, какие варианты позволят сэкономить, рассказывают Новини.LIVE.

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Какие есть варианты оплаты коммунуслуг в ПриватБанке

Согласно официальной информации, для клиентов предусмотрено несколько вариантов оплаты услуг ЖКХ:

через сайт банка;

через приложение "Приват24";

через терминалы самообслуживания;

по телефону 3700.

В частности, дистанционная оплата позволит не только упростить процедуру оплаты, но и сэкономить средства. Также среди преимуществ онлайн-оплаты:

круглосуточный доступ;

возможность отслеживать платежи в истории;

доступ к архиву с платежными ведомостями.

Именно такой вариант при соблюдении определенных условий позволит клиентам не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги.

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Какие условия для отсутствия комиссии в "Приват24"

Согласно правилам, банк не взимает комиссию с владельцев "Карт для выплат" при оплате через автоплатежи в "Приват24". Важно соблюдать следующие условия:

если сумма будет до 5 000 грн в месяц (включительно);

если будет до 15 коммунальных платежей.

Для других карт будут действовать такие тарифы:

если есть договор с получателем — комиссия составит 1 грн;

если договора с получателем нет — 3 грн.

Другие варианты оплаты и комиссии за ЖКУ в ПриватБанке

Тарифы при оплате жилищно-коммунальных услуг зависят от способа расчета. А именно:

Через терминалы/банкоматы — если есть договор с поставщиком — 1% (минимум 5 грн, максимум 500 грн), если нет — 1% (минимум 10 грн, максимум 1 000 грн).

По короткому номеру 3700 — при наличии договора с получателем 1% (минимум 15 грн, максимум 500 грн), при отсутствии — 1% (минимум 25 грн, максимум 1 000 грн) плюс 20 грн.

В случае оплаты кредитными средствами — дополнительная комиссия взимается только при отсутствии договора с поставщиком.

Оплата с карт других банков через терминалы самообслуживания — 1%.

Расчет неидентифицированными клиентами в кассе банка — до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — 1% (минимум 15 грн).

Как оплатить услуги через терминал самообслуживания

Также в банке напомнили, как можно произвести оплату через терминал. Для этого необходимо:

Авторизоваться в терминале с помощью карты/номера мобильного телефона.

Перейти в меню "Коммунальные платежи".

Выбрать нужный раздел или воспользоваться поиском.

Выбрать поставщика услуг (получателя платежа).

Ввести номер лицевого счета или адрес.

Заполнить параметры платежа (данные счетчика, фамилию, имя и отчество плательщика).

Проверить данные и нажать "Далее".

Внести наличные или выбрать "Оплатить картой".

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