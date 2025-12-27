ПриватБанк повертає за деякі перекази від 250 грн — як отримати

Відділення банку в Києві. Фото: Новини.LIVE

Клієнти ПриватБанку за деякі перекази у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24" можуть щомісяця отримувати кешбек від 250 грн. У державній фінустанові пояснили, як долучитися до акційної програми.

Про це йдеться у правилах програми на офіційному сайті банку.

Кешбек-програма за перекази в ПриватБанку

Як зазначається на порталі, здійснення міжнародних P2P-переказів у застосунку "Приват24" зі зниженими тарифами може перетворити кожну таку операцію на шанс стати власником щомісячної грошової винагороди у вигляді кешбеку від 250 до 50 тис. грн.

"Отримайте шанс на головний приз — 100 тис. грн за підсумками акції. Один учасник може вигравати кешбек на кожному етапі акції та стати головним переможцем", — йдеться у повідомленні.

Участь у розіграші автоматично буде брати кожен міжнародний P2P-переказ із картою Mastercard від ПриватБанку.

Долучитися до акції зможуть лише клієнти:

яким виповнилося 18 років;

мають ідентифікаційний код;

є активна карта Mastercard від ПриватБанку (карта для виплат, карта Універсальна/Універсальна Gold, преміальна карта).

Щоб отримати шанс отримати кешбек, необхідно:

здійснити міжнародний P2P-переказ із валютної карти Mastercard від ПриватБанку через "Приват24" на міжнародну карту Mastercard;

отримати переказ із міжнародної картки Mastercard на карту Mastercard від ПриватБанку.

Щомісячний розіграш кешбеку від 250 грн за міжнародні Р2Р-перекази проводитимуть до 5 квітня 2026 року. Саме такий кінцевий термін встановив ПриватБанк на відповідну акційну програму.

Які діють тарифи на міжнародні перекази

Згідно з умовами банку, на Р2Р-перекази поширюються знижені тарифи:

1% — за перекази через "Приват24" з іноземної карти Mastercard на карту Mastercard від Привату (раніше було 1,5%);

1% (щонайменше 50 грн) — за перекази через "Приват24" з валютної карти Mastercard від Привату на закордонну карту Mastercard (було 2%).

"До кінця 2025 року всі міжнародні перекази з картки на картку в Приват24 можна робити за єдиним тарифом 1% як з карток закордонних банків на картки ПриватБанку, так і з карток ПриватБанку на міжнародні картки", — йдеться в інформації на сайті банку.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку доступна ще одна акція, завдяки якій за різні платежі можна буде отримати грошовий приз від 25 тис. грн. Скористатися нею можуть тільки власники карт Mastercard банку.

Також ми розповідали, що ПриватБанк попередив клієнтів про зміни, які очікуються з січня 2026 року. На одну з безплатних послуг встановлять фіксовану ціну.